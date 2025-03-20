Η Κολομβία εκδίδει στις ΗΠΑ 8 υπηκόους της που φέρονται να συνδέονται με μεξικανικά καρτέλ

Οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως προχώρησαν στην έκδοση οκτώ υπηκόων της χώρας, καταζητούμενων για διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση συμμορίας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του γιου του αρχηγού τοπικής συμμορίας.

«Ανάμεσα στα πρόσωπα που εκδόθηκαν βρίσκεται ο Χένρι Λοαΐσα Μοντόγια, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο ‘Αλακράν ο νεότερος’, που είναι ο γιος του ‘Ελ Αλακράν’, ιστορικού αργού του καρτέλ της Νόρτε ντελ Βάγιε» και συνελήφθη στο 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της κολομβιανής αστυνομίας.

Οι οκτώ φερόμενοι ως κακοποιοί που εκδόθηκαν «ανήκαν σε διεθνικό εγκληματικό κύκλωμα αφιερωμένο στη διακίνηση κοκαΐνης με αυτοσχέδια πλεούμενα, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ» και είχαν «σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ», ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει με ποια.

Βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εικονίζει τους κρατούμενους, με χειροπέδες στα χέρια, να οδηγούνται από αστυνομικούς σε αεροσκάφος.

«Δεν μου αρέσει να αισθάνομαι σαν δεσμοφύλακας, ακόμη λιγότερο να παραδίδω Κολομβιανούς σε άλλες δυνάμεις, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μεγάλο κακό στην κολομβιανή κοινωνία», σχολίασε ο κ. Πέτρο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το τρέχον διάστημα το ενδεχόμενο να «αφαιρέσει την πιστοποίηση» της Κολομβίας ως εταίρου στον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών.

Η απόφαση θα συνεπαγόταν πάνω απ’ όλα τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας στην Μπογοτά αξίας κάπου μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ετήσια βάση για την καταπολέμηση της διακίνησης κοκαΐνης, βασικού κινητήρα της εμφύλιας σύρραξης που μαίνεται στην Κολομβία επί έξι δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.