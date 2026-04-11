Στις «Συμπληγάδες» του Ορμούζ έχουν κολλήσει οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σε τέλμα φαίνεται να έχουν περιέλθει οι ιστορικές αλλά και εξαιρετικά κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, που ξεκίνησαν σήμερα, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, καθώς το Στενό του Ορμούζ φαίνεται να εξελίσσεται στις «Συμπληγάδες Πέτρες» που απειλούν να οδηγήσουν σε ναυάγιο τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες που έχει καταβάλλει το Ισλαμαμπάντ τις τελευταίες ημέρες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις -οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και οι υψηλότερου επιπέδου από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979- συνεχίζονται εδώ και πολλές ώρες, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές.

Παρότι οι πληροφορίες από το ξενοδοχείο Serena, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, δίνονται με το σταγονόμετρο, το κύριο «αγκάθι» στις συνομιλίες φαίνεται πως είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η κρίσιμη θαλάσσια οδός για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν λόγω του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ, προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς παγκόσμιας εμβέλειας, ασκώντας πίεση και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό.

Ο Τραμπ μάλιστα δήλωσε νωρίτερα σήμερα, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν την εκκαθάριση των ναρκών που έχει ποντίσει το Ιράν στο Στενό προκειμένου να επανεκκινήσει η ναυσιπλοΐα, με τον αμερικανικό στρατό να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα ότι δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν το Ορμούζ και ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για επαναλειτουργία του.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να ελέγχουν τον διάπλου στο Στενό.

Μάλιστα, η ιρανική πλευρά κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι θέτει «υπερβολικά φιλόδοξες» απαιτήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να απολέσει τα κεκτημένα του στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Παρά το τέλμα, τόσο η αμερικανική όσο και η ιρανική πλευρά αναφέρουν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ιρανικά μέσα να ανακοινώνουν αργά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ότι ξεκίνησε τρίτος γύρος απευθείας επαφών, με τη συμμετοχή και αξιωματούχων του Πακιστάν.

Οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, με τις δύο αντιπροσωπείες να πραγματοποιούν αρχικά ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σαχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ενεργεί ως κύριος μεσολαβητής.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, είχε πρώτη συνομιλίες με τον Σαρίφ.

Ακολούθησε η συνάντηση του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του γραφείου του Σαρίφ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ακολούθησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους μέσω του διαμεσολαβητικού διαύλου του Πακιστάν, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος διά ζώσης συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί δύο γύροι απευθείας συνομιλιών, ενώ ακολούθησε η ανταλλαγή γραπτών κειμένων, προκειμένου να επιβεβαιώσουν οι δύο αντιπροσωπείες ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή ως προς τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν νωρίτερα.

Η ανταλλαγή των προσχεδίων έδειξε πως υπάρχει κάποια πρόοδος σε ένα βασικό πλαίσιο, αν και παραμένει πολύ ασαφές ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία συμφωνίας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου ξεκίνησε και τρίτος γύρος συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές για πόσο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις απόψε, αν θα συνεχιστούν την Κυριακή ή αν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας, θα καθυστερήσει την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πρόγραμμα αναχώρησης, ο Βανς αναμενόταν να παραμείνει στο Πακιστάν για λιγότερο από 24 ώρες - και ήδη βρίσκεται σχεδόν 13 ώρες στο ξενοδοχείο Serena.

Δυναμιτίζει το κλίμα ο Νετανιάχου

Εν τω μεταξύ, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις πολύωρες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, όπου ένα από τα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν είναι και η διαφωνία σχετικά με τη μη συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται να δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μάλιστα, χτύπησε δις, μία μέσω της πλατφόρμας Χ και μία μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, δεσμευόμενος ότι το Ισραήλ σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν και τους συμμάχους του.

«Η εκστρατεία (κατά του Ιράν) δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ήδη μπορεί να ειπωθεί ξεκάθαρα - έχουμε επιτύχει ιστορικά επιτεύγματα», δήλωσε ο Νετανιάχου στα εβραϊκά σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου.

Στην 13λεπτη ομιλία του, απαρίθμησε μάλιστα όσα χαρακτήρισε ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων η εξόντωση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν και η καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών του δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Στη συνέχεια, δείχνοντας έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, όπου είχε μαρκάρει με κόκκινο χρώμα τον ιρανικό «άξονα της αντίστασης», όπως τον χαρακτηρίζει η Τεχεράνη, ή ο «άξονα του κακού» κατά το Ισραήλ, καυχήθηκε ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, αλλά τους στραγγαλίζουμε εμείς».

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ακόμη ότι «το Ιράν εκλιπαρεί για κατάπαυση του πυρός», προσθέτοντας ότι «το καθεστώς της τρομοκρατίας είναι βαθιά αποδυναμωμένο. Παλεύουν για την ίδια τους την επιβίωση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ανάρτηση που έκανε νωρίτερα στην πλατφόρμα Χ, όπου δεσμεύθηκε ότι «το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του».

Οι δηλώσεις Νετανιάχου, την ώρα που συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη στο Πακιστάν, με τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ, χαρακτηρίστηκαν από πολλούς προκλητικές και ως προσπάθεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού να δυναμιτίσει τις συνομιλίες, στον απόηχο των αρχικών αναφορών ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι σημερινές δηλώσεις του Νετανιάχου δείχνουν την απροθυμία του να συμμορωθεί με τις οδηγίες του Τραμπ να ρίξει τους τόνους, σε μια προσπάθεια να πείσει το εσωτερικό του ακροατήριο για τη νίκη του Ισραήλ επί του Ιράν - που δεν φαίνεται να πείθει μέχρι στιγμής την ισραηλινή κοινή γνώμη.

Σειρά πανεθνικών δημοσκοπήσεων την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κέρδισαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

