Ένας ύποπτος οπλισμένος με ματσέτα επιτέθηκε σε τρεις ανθρώπους στον σταθμό Grand Central του μετρό της Νέας Υόρκης, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών, σε μια έξαρση βίας που προκάλεσε εκτροπές στα δρομολόγια των τρένων στον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας.

Ο ύποπτος τραυμάτισε με τη ματσέτα έναν 84χρονο και έναν 65χρονο στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ προκάλεσε τραύματα στον ώμο μιας 70χρονης γυναίκας κατά την επίθεση στην αποβάθρα του μετρό.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο δράστης, ο 44χρονος Άντονι Γκρίφιν, αγνόησε τις επανειλημμένες εντολές να ρίξει το όπλο και αυτοαποκαλούνταν «Εωσφόρος» (Lucifer).

🚨🚨BREAKING UPDATES 🚨



Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι «αθώοι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση σε μια παράλογη πράξη βίας». Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, επαίνεσε τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκρισή τους και ανακοίνωσε ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα το υλικό από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί πάνω τους.

Η Επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ύποπτος εισήλθε στο σύστημα του μετρό το πρωί του Σαββάτου από τον σταθμό Vernon Boulevard–Jackson Avenue στο Κουίνς.

Επιβιβάστηκε στο τρένο της γραμμής 7 με κατεύθυνση τον σταθμό Grand Central-42 Street, όπου επιτέθηκε στο πρώτο άτομο στην αποβάθρα. Στη συνέχεια, ο δράστης ανέβηκε σε άλλη αποβάθρα, όπου τραυμάτισε άλλα δύο άτομα.

Το ένα θύμα ήταν ένας 84χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, και το άλλο ένας 65χρονος, ο οποίος έφερε παρόμοια τραύματα καθώς και ανοιχτό κάταγμα κρανίου, σύμφωνα με την Επίτροπο Τις.

Δύο αστυνομικοί της ασφάλειας των συγκοινωνιών που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποιήθηκαν στις 09:40 (τοπική ώρα).

«Το άτομο ήταν οπλισμένο με ένα μεγάλο μαχαίρι, που περιγράφεται ως ματσέτα, και συμπεριφερόταν αλλόκοτα, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι είναι ο Εωσφόρος», δήλωσε η Τις.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης αγνόησε τουλάχιστον 20 εντολές να πετάξει το όπλο και «κινήθηκε προς τους αστυνομικούς με το μαχαίρι προτεταμένο».

Ένας αστυνομικός έκανε χρήση του όπλου του, πυροβολώντας τον ύποπτο δύο φορές. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ο ύποπτος διαπιστώθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Bellevue.

Και τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ο δράστης είχε τρεις προηγούμενες συλλήψεις, αλλά δεν υπήρχε στο ιστορικό του αναφορά για άτομο με ψυχικές διαταραχές (EDP) στην NYPD, κατέληξε η Τις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.