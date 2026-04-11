Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το Μεγάλο Σάββατο, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στο Πακιστάν για την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η εκστρατεία δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ήδη μπορεί να ειπωθεί ξεκάθαρα - έχουμε επιτύχει ιστορικά επιτεύγματα», δήλωσε ο Νετανιάχου στα εβραϊκά σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου.

Στην 13λεπτη ομιλία του, η οποία φάνηκε να απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο, ο Νετανιάχου απαρίθμησε όσα χαρακτήρισε ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων η εξόντωση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν και η καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών του δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Δείχνοντας έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, όπου ο ιρανικός «άξονας της αντίστασης», όπως τον χαρακτηρίζει η Τεχεράνη, ή ο «άξονας του κακού» κατά το Ισραήλ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, αλλά τους στραγγαλίζουμε εμείς».

«Τους πλήξαμε, έχουμε ακόμη περισσότερα να κάνουμε», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι μεταξύ άλλων προέβη στην έγκριση μυστικών επιχειρήσεων για να καθυστερήσει αυτό το ενδεχόμενο, ενώ σημείωσε ότι είχε προειδοποίησει τη διεθνή κοινότητα για τον κίνδυνο.

«Αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο Νετανιάχου καυχήθηκε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» πλήττοντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Αναφερόμενος στο απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θα απομακρυνθεί είτε μέσω συμφωνίας είτε «με άλλα μέσα».

«Το Ιράν εκλιπαρεί για κατάπαυση του πυρός», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου. «Το καθεστώς της τρομοκρατίας είναι βαθιά αποδυναμωμένο. Παλεύουν για την ίδια τους την επιβίωση», πρόσθεσε.

Παρά τους θριαμβολογικούς ισχυρισμούς του Νετανιάχου, σειρά πανεθνικών δημοσκοπήσεων την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κέρδισαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.



Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι έχει εγκρίνει άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να αποτελεί μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία «που θα αντέξει για γενιές».

Οι δηλώσεις Νετανιάχου την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη στο Πακιστάν, με τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ, εγείρουν φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να δυναμιτίσει τις συνομιλίες, όπου -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- διαφαίνεται να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, παρότι παραμένουν σημαντικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Την πρόθεσή του να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν διατύπωσε ο Νετανιάχου και νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, όπου έγραψε ότι δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τους συμμάχους του.

«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «παρέχει κάλυψη» στο Ιράν και ότι φέρει ευθύνη για «σφαγές» Κούρδων πολιτών.

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Πηγή: skai.gr

