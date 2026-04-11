Αγωνία για την ειρήνη επικρατεί στη διεθνή κοινή γνώμη, με επίκεντρο της επίλυσης -ή της συνέχισης- της κρίσης της Μέσης Ανατολής να γίνεται το Ισλαμαμπάντ. Ιρανοί αξιωματούχοι έφτασαν στην πακιστανική πρωτεύουσα για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Από πλευράς του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα εντείνει τις αμερικανικές επιδρομές εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν περιέγραψε αυτό το Σαββατοκύριακο ως «κρίσιμη στιγμή». Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχει και ο Τζέι Ντι Βανς.

Την ίδια στιγμή, οι σοβούσες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, απειλούν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Λιβανέζοι και Ισραηλινοί διπλωμάτες θα συναντηθούν στις ΗΠΑ την Τρίτη. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, και επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαρτώνται από την εκεχειρία στον Λίβανο. Ο Γκαλιμπάφ ζήτησε επίσης την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Ιράν.

