«Τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Ορμούζ» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο Truth Social την ώρα που διεξάγονται οι απε υθείας συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, σημειώνοντας πως «και τα 28 σκάφη του Ιράν που ποντίζουν νάρκες, βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επιτίθεται και σε αμερικανικά ΜΜΕ λέγοντας πως «έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία», «λατρεύουν να λένε ότι Ιράν νικάει, ενώ η πραγματικότητα είναι πως χάνουν, χάνουν πανηγυρικά».

Όπως τονίζει για το Ιράν: «Το ναυτικό τους χάθηκε, η αεροπορία του χάθηκε, δεν έχουν αντιαεροπορικό σύστημα, τα ραντάρ είναι νεκρά, τα εργοστάσια με τα drone και τους πυραύλους έχουν εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό και το σημαντικότερα, ο επί χρόνια ‘’ηγέτης’’ τους δεν είναι πια μαζί μας, δόξα τον Αλλάχ».

Και σημειώνει πως: «Το μόνο πράγμα που τους έχει απομείνει είναι η απειλή ότι κάποιο πλοίο μπορεί να "πέσει" πάνω σε μία από τις θαλάσσιες νάρκες τους. Παρεμπιπτόντως και τα 28 σκάφη τους που ποντίζουν νάρκες βρίσκονται επίσης στον πάτο της θάλασσας. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία καθαρισμού του Στενού του Ορμούζ ως χάρη σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων».

Στη συνέχεια ειρωνεύεται άλλες χώρες πως «δεν έχουν το θάρρος ή τη θέληση να κάνουν μόνοι τους αυτή τη δουλειά» και καταλήγει λέγοντας πως «άδεια πετρελαιοφόρα από πολλά έθνη κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να γεμίσουν με πετρέλαιο».

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφος του Axios μετέδωσε, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, πως αρκετά πλοία του αμερικανικού ναυτικού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Barak Ravid, η ενέργεια δεν συντονίστηκε με το Ιράν και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από την έναρξη του πολέμου.

🚨🇺🇸🚢Several U.S. navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday, U.S. official says

🚨🇺🇸🚢The move was not coordinated with Iran. It's the first time this happens since the beginning of the war — Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο δημοσιογράφος του Axios εξήγησε πως τα πολεμικά πλοία διέσχισαν το Ορμούζ από ανατολικά προς δυτικά στον Αραβικό Κόλπο και στη συνέχεια επέστρεψαν στον Περσικό Κόλπο. «Πρόκειται για μια επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα», τόνισε ο αξιωματούχος.



🚨The U.S. official said the warships crossed the strait of Hormuz from east to west to the Arabian sea and then made their way back through the strait into the Gulf

🚨"This was an operation that focused on freedom of navigation through International waters", the U.S. official… https://t.co/MeYTAhfYBF — Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026

Πηγή: skai.gr

