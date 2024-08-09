Στις 10 Σεπτεμβρίου το ντιμπέιτ Ντόναλντ Τραμπ - Κάμαλα Χάρις στο ABC News

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις εν όψει των εκλογών στις ΗΠΑ, στο Νοέμβριο.

Το αναμενόμενο με μεγάλο ενδιαφέρον ντιμπέιτ θα φιλοξενήσει το ABC News.

Το αμερικανικό δίκτυο επιβεβαίωσε την αναμέτρηση σε ανάρτηση στο X, αφού ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν ανοιχτός σε συζητήσεις με την Κάμαλα Χάρις κι άλλες πριν από τις εκλογές.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις συζητήσεις» είπε ο Τραμπ, προτείνοντας δύο ακόμη ντιμπέιτ στο Fox News και το NBC, αντίστοιχα.

Η Χάρις επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στο ντιμπέιτ του ABC κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μίσιγκαν την Πέμπτη και δήλωσε αργότερα ότι είναι ανοιχτή σε πρόσθετες συζητήσεις.

Το δίκτυο είπε ότι τη συζήτηση θα συντονίσουν ο παρουσιαστής του World News Tonight και αρχισυντάκτης David Muir και η παρουσιάστρια του ABC News Live Prime, Linsey Davis.

«Ανυπομονώ να συζητήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε ημερομηνία για τη 10 Σεπτεμβρίου. Ακούω ότι τελικά έχει δεσμευτεί σε αυτό και ανυπομονώ» είπε η Χάρις στην εκδήλωση στο Ντιτρόιτ.

Ο Τραμπ έχει ήδη κάνει ένα ντιμπέιτ, αυτό με τον Μπάιντεν τον περασμένο Ιούνιο, που εξελίχθηκε τραγικά για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μετά την αποκαρδιωτική εμφάνισή του αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την κούρσα.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα ήθελε να συζητήσει με την Χάρις δύο επιπλέον φορές - στις 4 Σεπτεμβρίου στο Fox News και στις 25 Σεπτεμβρίου στο NBC.

Ο Τραμπ είπε ότι το CBS θα φιλοξενήσει το ντιμπέιτ των δύο υποψηφίων αντιπροέδρων, του Ρεπουμπλικανού Τζέι Ντι Βανς και του Δημοκρατικού Τιμ Γουόλς.

Το NBC News φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις και με τις δύο καμπάνιες σχετικά με μια πιθανή συζήτηση, ανέφεραν οι New York Times.

Το Fox News είπε ότι έστειλε επίσημες επιστολές και στις δύο καμπάνιες τον περασμένο μήνα προτείνοντας ένα ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο στην Πενσυλβάνια, αν και η εκστρατεία της Χάρις είπε την Πέμπτη ότι «ο Τραμπ πρέπει να εμφανιστεί» στη συζήτηση για το ABC προτού επιβεβαιώσουν τυχόν περαιτέρω αναμετρήσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης την Χάρις επειδή δεν έχει απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και δεν έχει δώσει συνέντευξη από τότε που πήρε το χρίσμα.

Μάλιστα, την αποκάλεσε «ελάχιστα ικανή» και επέκρινε την ευφυΐα της.

Αργότερα την Πέμπτη, η κ. Χάρις είπε στους δημοσιογράφους ότι ζήτησε από την ομάδα της να «προγραμματιστεί μια συνέντευξη» πριν από το τέλος του μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.