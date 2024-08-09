Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε πως το Ισραήλ θα πολεμήσει τη Χεζμπολάχ «με όλη του τη δύναμη» αν συνεχίσει τις επιθέσεις της, αναφερόμενος στις καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα που συνεχίζονται από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην παραστρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ να αποσταθεροποιήσει τα σύνορα και την περιοχή. Αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την επιθετικότητά της, το Ισραήλ θα την πολεμήσει με όλες της τις δυνάμεις», ανέφερε ο κ. Γκάλαντ σε μήνυμα μεταφρασμένο στα αραβικά, απευθυνόμενο στον λιβανικό πληθυσμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του.

«Θυμηθείτε πόσο μετάνιωσε ο (ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν) Νασράλα την επικίνδυνη και απερίσκεπτη περιπέτεια του Αυγούστου του 2006, αντλήστε διδάγματα από το παρελθόν για να μην επαναληφθεί επικίνδυνο σενάριο τον Αύγουστο του 2024», συνέχισε ο κ. Γκάλαντ, αναφερόμενος στον πόλεμο 34 ημερών του 2006.

Η Χεζμπολάχ πιο έτοιμη από το Ιράν για ένα μεγάλο χτύπημα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, με τους Ισραηλινούς από τη μία να αναμένουν ανά πάσα στιγμή το πιθανολογούμενο χτύπημα του Ιράν και της Χεζμπολάχ και από την άλλη να πραγματοποιούνται πυρετώδεις συσκέψεις με σκοπό να βρεθούν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Χαμάς. Το Ιράν πάντως δε φαίνεται να είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω με τα αντίποινα να θεωρούνται βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ.

Μάλιστα, ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι η Χεζμπολάχ, και όχι το Ιράν, θα είναι η πρώτη που θα εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη.

Επικαλούμενο δύο πηγές, το CNN ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται ολοένα και πιο έτοιμη να ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ «ανεξάρτητα» από μια αναμενόμενη απάντηση του Ιράν στις πρόσφατες δολοφονίες του Σουκρ και του Χανίγια.

Επίσης, μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ κινείται πιο γρήγορα από το Ιράν στην προετοιμασία μιας επίθεσης, την οποία φαίνεται ότι θα εξαπολύσει τις επόμενες ημέρες.

Και νέες διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ άσκησαν πίεση χθες Πέμπτη στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στη Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι διαφορές τους και να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 308η ημέρα του.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες την ερχόμενη Πέμπτη 15η Αυγούστου, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

«Ως μεσολαβητές είμαστε έτοιμοι, αν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσουμε τελική πρόταση που θα επιλύει τα ζητήματα της εφαρμογής (σ.σ. ενδεχόμενης συμφωνίας) κατά τρόπο ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πλευρών», πρόσθεσαν.

Το Ισραήλ από την πλευρά του συναίνεσε στην συνέχισή τους και επισήμανε ότι θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι τρεις χώρες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε νωρίς την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα ταξιδέψουν στις συνομιλίες της 15ης Αυγούστου, λέγοντας ότι η αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει όπου αποφασιστεί «για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου».

Ο πόλεμος του καλοκαιριού του 2006, με έναυσμα την αιχμαλώτιση από μαχητές της Χεζμπολά δυο ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα, είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους άμαχους, και σε άλλους στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς.

Η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που άνοιξε τον Οκτώβριο μέτωπο για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της, κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονά της, του Φουάντ Σουκρ, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και, την επομένη, τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στη Βηρυτό.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ για τον θάνατο την 27η Ιουλίου 12 παιδιών και εφήβων σε γήπεδο ποδοσφαίρου σε πόλη Δρούζων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που χτυπήθηκε από ρουκέτα. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.