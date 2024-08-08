ΗΠΑ: Ο Τραμπ προτείνει 3 τηλεμαχίες με την Κάμαλα Χάρις εντός του Σεπτεμβρίου

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι θέλει να διεξαχθούν τρεις τηλεμαχίες τον Σεπτέμβριο, και περιμένει μια απάντηση από το επιτελείο της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις.

«Θα θέλαμε να κάνουμε τρεις συζητήσεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις συζητήσεις», είπε ο Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε με το Fox για τις 4 Σεπτεμβρίου, με το NBC για τις 10 και με το ABC για τις 25 Σεπτεμβρίου», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την κατοικία του, το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

«Ελπίζω να συμφωνήσει», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι τα ντιμπέιτ των υποψηφίων αντιπροέδρων θα φιλοξενηθούν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Νομίζω ότι η χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο επικίνδυνη θέση που έχει βρεθεί ποτέ, από οικονομικής άποψης, από άποψη ασφάλειας», τόνισε δε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι ο «χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας».

«Μάς έδωσαν τον Τζο Μπάιντεν και τώρα μας δόθηκε κάποιος άλλος. Και πιστεύω ειλικρινά, θα προτιμούσα να είμαι εναντίον του κάποιου άλλου», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου για τη Χάρις. Ο Τραμπ επιτέθηκε στις πολιτικές θέσεις της Χάρις και είπε ότι είναι «ριζοσπαστικό αριστερό άτομο».

Διευκρινιστική δήλωση για τις ημερομηνίες που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές τηλεμαχίες με την Κάμαλα Χάρις έκανε ένας σύμβουλος του προεκλογικού επιτελείου του. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο Τραμπ συμφώνησε να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ στις 4 Σεπτεμβρίου στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, στις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC και στις 25 Σεπτεμβρίου στο NBC.

Λόγο για τη Fed

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα εκτός των άλλων ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της χώρας θα πρέπει να έχει λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

«Θεωρώ πως ο πρόεδρος θα πρέπει τουλάχιστον να έχει λόγο» στις αποφάσεις της Fed, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

«Νομίζω ότι στην περίπτωσή μου, έβγαλα πολλά χρήματα, ήμουν πολύ επιτυχημένος και θεωρώ πως έχω καλύτερο ένστικτο από ό,τι – σε πολλές περιπτώσεις – (έδειξαν) αξιωματούχοι της Fed ή ο επικεφαλής της», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.