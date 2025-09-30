Στήριξη Στάρμερ στην πρόταση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την υποστήριξή του στη νέα αμερικανική πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καλώντας τη Χαμάς να την αποδεχτεί.

«Η νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι βαθύτατα ευπρόσδεκτη και είμαι ευγνώμων για την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για την παύση των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας.

Όπως τονίζεται στη δήλωση, «αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και θα πρέπει να συμβεί άμεσα».

Ο Στάρμερ απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις πλευρές να συνεργαστούν με την αμερικανική κυβέρνηση για την οριστικοποίηση και υλοποίηση της συμφωνίας. Ειδικότερα, κάλεσε τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο και να δώσει τέλος στη δυστυχία, καταθέτοντας τα όπλα και απελευθερώνοντας όλους τους εναπομείναντες ομήρους.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη δέσμευση της Βρετανίας να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους, ώστε να οικοδομηθεί συναίνεση για μια μόνιμη εκεχειρία. «Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι σε μια συλλογική προσπάθεια για την ειρήνη, όπου Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ασφάλεια», κατέληξε.



