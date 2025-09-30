«Μπορώ να σκοτώσω χωρίς να καταδικαστώ»: Οι Ουκρανοί κατάδικοι ανταλλάσσουν τη φυλακή με τον πόλεμο

Σε ουκρανικές φυλακές δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο Αντρέι Ασέροφ και ο Ρόμαν Τσετς έχουν καταδικαστεί για εμπορία ναρκωτικών αλλά βρήκαν τρόπο να βγουν νωρίτερα από τη φυλακή, όπως σημειώνει το BBC.

Έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτημα για ένταξη στις τάξεις του ουκρανικού στρατού. Θα υποβληθούν σε εκπαίδευση ενός μήνα και, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή τους, θα πολεμήσουν «μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος».

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να σκοτώνεις έναν άνθρωπο, το έχω δει μόνο στις ταινίες», ομολογεί ο Αντρέι, ο οποίος εκτίει ποινή έξι ετών και έχει ήδη περάσει 18 μήνες στη φυλακή.

Η αποφυλάκιση είναι προφανώς κίνητρο για τον 30χρονο. Αλλά θέλει επίσης να επιστρέψει στην κοινωνία ως πολίτης που συνέβαλε, και όχι ως κατάδικος.

Από τη θέσπιση ενός νέου νόμου πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 κρατούμενοι έχουν ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων και δολοφόνων. Ωστόσο, όσοι έχουν καταδικαστεί για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως πολλαπλοί φόνοι, σεξουαλική βία, διαφθορά και προδοσία, εξαιρούνται.

«Όλοι θα καταλήξουν στην πρώτη γραμμή αργά ή γρήγορα», είπε ο Ρόμαν, ο οποίος επίσης ανταλλάσσει την γκρι στολή της φυλακής με στρατιωτική ενδυμασία. «Θα με χαρακτήριζαν για πάντα ως κατάδικο, αλλά αν υπηρετήσω, θα γίνω στρατιωτικός», είπε με ήρεμη αποφασιστικότητα, σημειώνει το BBC.

Για τον 36χρονο, η συμμετοχή δεν είναι μόνο θέμα επανένταξης στην κοινωνία, αλλά και εκδίκησης. «Η αδελφή μου θα ήταν τώρα 21 ετών. Σκοτώθηκε όταν ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε το σπίτι της στο Χάρκοβο το 2023», δήλωσε. «Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να εκδικηθώ για αυτήν».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι περισσότεροι από τους κρατούμενους που έχουν ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό έχουν μπει εθελοντικά στο πεζικό και έχουν λάβει μέρος σε έντονες μάχες.

Θα ενταχθούν επίσης σε μια νέα δύναμη επίθεσης που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Σεπτέμβριο. Καθώς οι ειδικοί, όπως οι πεζοναύτες ή οι αλεξιπτωτιστές, γίνονται όλο και πιο περιττοί στο σύγχρονο πεδίο μάχης, αυτή η νέα μονάδα θα επιτεθεί στις ρωσικές θέσεις με τη βοήθεια drones.

Αν αυτοί οι κατάδικοι θέλουν να γευτούν την ελευθερία, θα πρέπει να πολεμήσουν σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα σημεία της πρώτης γραμμής για αόριστο χρονικό διάστημα. Δεν θα τα καταφέρουν όμως όλοι. Σύμφωνα με τον διευθυντή της φυλακής τους, οι μισοί από τους χίλιους κρατούμενους που έχουν δηλώσει εθελοντές μέχρι στιγμής έχουν ήδη πεθάνει.

«Ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε»

Η σειρά από ανακαινισμένα αγροτικά κτίρια στη νότια Ουκρανία αποτελεί μια μικρή στρατιωτική βάση, αλλά για τους περίπου 30 τραυματίες στρατιώτες που βρίσκονται εδώ είναι μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση, τονίζει το BBC. Είναι όλοι πρώην κρατούμενοι που έχουν επιστρέψει από τα ανατολικά πεδία μάχης. Ο Ολέξι, 37 ετών, πολεμούσε στη Βελίκα Νοβοσίλκα όταν υπέστη ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι.

«Μας χτύπησαν με πυροβολικό, όλμους και βόμβες», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν περίμενα να σκοτωθούν τόσοι πολλοί σύντροφοί μου».

Ο Ολέξι εξέτιε ποινή οκτώ ετών για λαθρεμπόριο ναρκωτικών πριν προσφερθεί εθελοντικά να πολεμήσει ενώ εξήγησε και γιατί πιστεύει ότι οι φυλακισμένοι είναι καλύτεροι στρατιώτες από τους πολίτες που επιστρατεύονται.

«Όσοι στρατολογούνται, πρέπει να τους αρπάξουν από το στήθος της μητέρας τους!», υποστήριξε. «Ξέρουμε να πολεμάμε! Ξέρουμε να πολεμάμε πολύ καλά!», τόνισε.

«Έχω σκοτώσει πολλούς Ρώσους και έχω βοηθήσει εκατοντάδες τραυματίες συντρόφους», πρόσθεσε από τη μεριά του ο Αντρέι Αντρίτσουκ. Επίσης, σε όλο το σώμα του υπάρχουν ουλές από 47 θραύσματα, δήλωσε στο BBC. Στο παρελθόν έχει πολεμήσει στην περιοχή του Κουρσκ, στα σύνορα με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της ουκρανικής επίθεσης. Πριν από αυτό, ήταν επαγγελματίας διαρρήκτης.

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είναι σύνηθες να συναντάς στρατιώτες που είναι εξαντλημένοι από μήνες ή ακόμα και χρόνια στην πρώτη γραμμή, καθώς πολεμούν για να αναχαιτίσουν την προέλαση των Ρώσων.

Όχι εδώ όμως. Υπάρχει αισθητά υψηλό ηθικό, που τροφοδοτείται από ένα βαθύ αίσθημα πατριωτισμού και πιθανώς από την ανακούφιση που ένιωσαν όταν βγήκαν από τα κελιά τους. Παραδέχονται ότι πολλοί πρώην κρατούμενοι λιποτακτούν μόλις βγουν από τη φυλακή, αλλά ισχυρίζονται ότι η πλειοψηφία θέλει να συμβάλει στον πόλεμο.

«Έχω διαπράξει πολλές κακές ενέργειες για αυτή τη χώρα», λέει ο Αντρέι. «Για όλα υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσεις. Θα επιστρέψω απλώς στη δουλειά που ξέρω να κάνω καλά: Στις μάχες».

«Κι εγώ έχω δεξιότητες», είπε με γέλιο ο Ολέξι. «Ξέρω πώς να σκοτώνω. Μόνο που εδώ δεν θα καταδικαστώ για αυτό».

Σύμφωνα με τους στρατιώτες που επιβλέπουν τους κατάδικους, αυτοί οι άνδρες θα χρειαστούν «μεγάλη τύχη» για να επιβιώσουν μέχρι το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θα ήθελαν να βρίσκονται πουθενά αλλού.

Άβολη σύγκριση

Η Ρωσία δέχτηκε κριτική όταν «άδειωσε» τις φυλακές της νωρίτερα στον πόλεμο. Τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν ενταχθεί στον πόλεμό της, σε αποστολές που περιγράφονται ως «κρεατομηχανές».

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, Evhen Pikalo, παραδέχεται ότι η χώρα του κάνει το ίδιο; «Υπάρχει μια τεράστια διαφορά: Οι Ρώσοι πληρώνονται ανά εκατό μέτρα, ενώ οι Ουκρανοί οδηγούνται από πατριωτικά συναισθήματα», ισχυρίστηκε.

Ο κ. Pikaloθεωρεί τον εαυτό του μεταρρυθμιστή στο υπουργείο του και επιθυμεί η Ουκρανία να εστιάσει περισσότερο στην επανένταξη στην κοινωνία, αντί στην τιμωρία, όσον αφορά τους εγκληματίες.

«Ο κύριος στόχος μας είναι η επανένταξη, να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν έχει καμία σχέση με την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων», υποστήριξε. «Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τη χώρα μας, αυτό είναι όλο».

Όσον αφορά το ηθικό ζήτημα της αποφυλάκισης δολοφόνων μετά από ένα μικρό μέρος της ποινής τους, ο κ. Pikalo τόνισε ότι δεν πρόκειται για αμνηστία, αλλά για υπό όρους αποφυλάκιση.

Με το πέρασμα του χρόνου, η Ουκρανία δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να βρει ανθρώπους με κίνητρο για τον πόλεμο. Με την ειρήνη να φαίνεται όλο και πιο μακρινή, η αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού θα γίνει ακόμα πιο έντονη, καταλήγει το BBC.

