Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εγκαθιστά μόνιμη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κορεατική Χερσόνησο, επαναφέροντας μια μοίρα από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την ενίσχυση της ασφάλειας εν μέσω των υποβόσκουσων στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή.

Η 431η Μοίρα Αναγνώρισης Εκστρατείας ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αεροπορική Βάση Κουνσάν στη δυτική ακτή της Νότιας Κορέας, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση προς την ενίσχυση των αεροπορικών δυνατοτήτων του αμερικανικού στρατού στη χερσόνησο, μετά την επανατοποθέτηση μαχητικών αεροσκαφών F-16 πιο κοντά στη Βόρεια Κορέα τους τελευταίους μήνες. Έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες αφότου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκε δίπλα στον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εγκαταστήσουν μόνιμη παρουσία drone Reaper στη Νότια Κορέα. Τα Reaper είναι μη επανδρωμένα μονοκινητήρια στροβιλοκινητήρια αεροσκάφη που μπορούν να εκτελέσουν μια ποικιλία πολεμικών και άλλων αποστολών, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας. Με εκτεταμένη εμβέλεια άνω των 1.600 μιλίων (2.575 χιλιομέτρων) και την ικανότητα να παραμένουν στον αέρα επ' αόριστον με εναέριο ανεφοδιασμό, τα Reaper θα παράσχουν σημαντική ενίσχυση στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η εμβέλεια των Reaper καλύπτει όχι μόνο τη Βόρεια Κορέα αλλά και την Ανατολική Σινική Θάλασσα και την Ταϊβάν, περίπου 800 μίλια μακριά.

«Οι επιχειρήσεις MQ-9 θα υποστηρίξουν τις προτεραιότητες των ΗΠΑ και της Κορέας σε θέματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης σε όλο τον Ινδο-Ειρηνικό», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας. Η στρατιωτική περιοχή εκτείνεται από τα ύδατα στα ανοικτά των δυτικών ακτών των ΗΠΑ έως τα δυτικά σύνορα της Ινδίας και από την Ανταρκτική έως τον Βόρειο Πόλο.

«Η ανάπτυξη του MQ-9 φέρνει μια ισχυρή δυνατότητα στην περιοχή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Σλέιτερ, ο οποίος θα διοικήσει τη μοίρα.

«Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την αποστολή, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία και να καταδείξουμε την κοινή μας δέσμευση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό», δήλωσε ο Σλέιτερ.

Για αποστολές μάχης, τα MQ-9 μπορούν να μεταφέρουν μια σειρά όπλων, από πυραύλους Hellfire μέχρι βόμβες με καθοδήγηση λέιζερ.

Η μόνιμη εγκατάσταση των Reaper στην Αεροπορική Βάση Κουνσάν δείχνει τη δέσμευση της Ουάσινγκτον προς τη Νότια Κορέα και τους άλλους συμμάχους και εταίρους της στον Ειρηνικό, σε μια εποχή που ορισμένοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με αυτό, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τις προκλήσεις ασφαλείας πιο κοντά στην ίδια την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πόσα Reaper θα έχουν βάση στο Κουνσάν, αλλά ένα ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας δείχνει 50 στο απόθεμα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο.

Η 431η Μοίρα ήταν τελευταία φορά ενεργή ως μοίρα δοκιμών για αεροσκάφη F-111 στην Καλιφόρνια, και έκλεισε το 1992. Η ενεργοποίηση της μοίρας στη Νότια Κορέα είναι η δεύτερη μεγάλη κίνηση της Πολεμικής Αεροπορίας φέτος στη χερσόνησο.

Συνολικά 31 F-16 και 1.000 άτομα προσωπικό επρόκειτο να μετακινηθούν από το Κουνσάν στο Οσάν μέχρι τον Οκτώβριο, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωση τον Ιούλιο.

Η προσωρινή μεταφορά αναμένεται να διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να «μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της μάχης στην Κορεατική Χερσόνησο», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

