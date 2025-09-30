Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στο X επαινεί τις «προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και στην επίτευξη εκεχειρίας», γράφει ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία «με στόχο την εδραίωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης αποδεκτής από όλα τα μέρη», προσθέτει.

Η Τουρκία, η οποία έχει υποστηρίξει τη Χαμάς στο παρελθόν, υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές της διετούς επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως «γενοκτονία». Έχει σταματήσει κάθε εμπόριο με το Ισραήλ και έχει ζητήσει διεθνή δράση κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του.

Μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε την πρόταση του Τραμπ με ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Ιορδανία σε τηλεφωνική επικοινωνία.





Πηγή: skai.gr

