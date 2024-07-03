Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μία ακόμα δημοσκόπηση στη Βρετανία με αναγωγή της πρόθεσης ψήφου ανά περιφέρεια δείχνει μια πρωτοφανή αυτοδυναμία για το Εργατικό Κόμμα και μία επαπειλούμενη συντριβή για τους Συντηρητικούς στην αυριανή κάλπη των βουλευτικών εκλογών.

Η μέτρηση της εταιρείας Survation με τη μέθοδο MRP δίνει στο κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ 484 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων των 650 εδρών, δηλαδή μια αυτοδυναμία 159 εδρών, με ποσοστό περίπου 42%.

Η εταιρεία δίνει 99% πιθανότητα το κόμμα να κερδίσει περισσότερες από τις 418 έδρες της ιστορικής νίκης του Τόνι Μπλερ το 1997, αλλά και 78% πιθανότητα να κερδίσει περισσότερες από τις 470 έδρες των Συντηρητικών στο αποτέλεσμα-ρεκόρ των εκλογών του 1931.

Στον αντίποδα οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ προβλέπεται πως θα κερδίσουν μόλις 64 έδρες με 23% των ψήφων. Στις προηγούμενες εκλογές, το 2019, είχαν αναδείξει 365 βουλευτές. Θα είναι η χειρότερη εκλογική επίδοση των Τόρις στα 184 χρόνια ιστορίας τους.

Πολύ κοντά στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες του σερ Εντ Ντέιβι, που εμφανίζονται να εκλεγούν 61 βουλευτές.

Το υπερδεξιό Reform UK εκτιμάται ότι θα καταφέρει να αναδείξει επτά βουλευτές.

Εντός της ημέρας, της τελευταίας της προεκλογικής εκστρατείας, αναμένονται τουλάχιστον τρεις μεγάλες ακόμα δημοσκοπήσεις με τη μέθοδο MRP, με κορυφαία εκείνη της YouGov αργά το απόγευμα.

Ως προς τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου (που δεν ανταποκρίνονται ευθέως στην κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων λόγω του αμιγώς μονοεδρικού εκλογικού συστήματος), ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιρειών δίνει στους Εργατικούς λίγο πάνω από 40%, στους Συντηρητικούς γύρω στο 20%, στο Reform UK περίπου 16,5%, στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες περίπου 11,5%, στο Πράσινο Κόμμα 6,5% και στο Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP, με υποψηφίους μόνο στη Σκωτία, περίπου 3%.



