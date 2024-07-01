Υπέρ της εκλογής του Κιρ Στάρμερ και οι Financial Times

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπέρ της αλλαγής στην εξουσία μετά από 14 χρόνια με ανάδειξη στη θέση του πρωθυπουργού τον σερ Κιρ Στάρμερ τάσσεται η βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times, λίγο πριν από τις εκλογές της Πέμπτης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τίτλο «Η Βρετανία χρειάζεται μια νέα αρχή» το κύριο άρθρο της εφημερίδας εκτιμά πως «το Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ είναι σήμερα σε καλύτερη θέση να προσφέρει την ηγεσία που χρειάζεται η χώρα».

Σημειώνεται ότι όπως με τη Θάτσερ το 1979 και τον Μπλερ το 1997, έτσι και σήμερα το Ην. Βασίλειο είναι στο κατώφλι μιας «μνημειώδους» μετατόπισης, καθώς οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει πως μετά από 14 χρόνια και πέντε πρωθυπουργούς «ο χρόνος του Συντηρητικού Κόμματος τελείωσε».

Σχολιάζεται πως καμία άλλη κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει αφήσει τις εθνικές υποθέσεις σε τέτοια κατάσταση απελπισίας, με αρνητικά δεδομένα ως προς την ανάπτυξη, τους μισθούς, το δημόσιο χρέος, τις δημόσιες υπηρεσίες, την άμυνα.

Το άρθρο αποδέχεται πως υπήρξαν εξωτερικά σοκ, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά τονίζει πως πολλή από τη ζημιά προκλήθηκε από τους ίδιους τους Συντηρητικούς, όπως η εκτεταμένη λιτότητα των Κάμερον-Όσμπορν, η απερισκεψία της Λιζ Τρας, η υπονόμευση του σεβασμού σε πολιτικούς και θεσμούς λόγω Μπόρις Τζόνσον και το καθοριστικό Brexit, το οποίο «έχει αποδειχθεί πράξη σοβαρού οικονομικού αυτοτραυματισμού».

Ως εκ τούτου, οι FT που δηλώνουν ότι δεν κάποια σταθερή κομματική προσήλωση, εκτιμούν πως οι Τόρις χρειάζεται να περάσουν στην αντιπολίτευση για να επιλύσουν τις εσωτερικές διαφορές τους, αφήνοντας την εξουσία σε ένα Εργατικό Κόμμα που έχει «μεταμορφωθεί» από τον κ. Στάρμερ μετά από την περίοδο Κόρμπιν, καλύπτοντας ξανά τον κεντρώο χώρο.

Η εφημερίδα δηλώνει ότι έχει ακόμα ανησυχίες για πολιτικές και τάσεις των Εργατικών εν μέσω εσωτερικών και διεθνών προκλήσεων, αλλά εκτιμά πως το κόμμα έχει «θετικές ιδέες» και καλωσορίζει την έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη.

«Λίγες πολιτικές επιλογές, ωστόσο, είναι ποτέ ιδανικές. Η Βρετανία πρέπει να επιλέξει μεταξύ ενός Συντηρητικού Κόμματος που προκαλεί πόλωση και έχει περιορίσει την απήχησή του σε ένα όλο και στενότερο τμήμα του πληθυσμού και ενός Εργατικού Κόμματος που μοιάζει να θέλει να κυβερνήσει για ολόκληρη τη χώρα… Πολλή από τη χώρα λαχταρά μια νέα αρχή. Θα πρέπει να δοθεί στους Εργατικούς η ευκαιρία να την προσφέρουν», καταλήγει το άρθρο των FT.

Η οικονομική εφημερίδα γίνεται το νεότερο μεγάλο έντυπο στη Βρετανία που παίρνει θέση υπέρ των Εργατικών σε αυτές τις εκλογές, μετά από τον Economist, τον Guardian και τους Sunday Times, που εκτίμησαν πως «οι Συντηρητικοί έχουν χάσει το δικαίωμα να κυβερνούν» και πως έχει φτάσει «η σωστή στιγμή να εμπιστευθούμε στους Εργατικούς την αποκατάσταση της ικανής διακυβέρνησης».

Στον αντίποδα, η Telegraph προειδοποίησε τους αναγνώστες της και τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους για τις αρνητικές συνέπειες μιας τεράστιας πλειοψηφίας υπέρ των Εργατικών και «διάλυσης» του κόμματος που θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

