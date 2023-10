Στην πρώτη γραμμή της μάχης του Ισραήλ με τη Χαμάς ο πρωταγωνιστής του «Χάους» του Netflix - Δείτε βίντεο

Ο σταρ της Fauda του Netflix, Λάιον Ραζ, ενώνεται με τους γενναίους «αδερφούς στα όπλα» στην πρώτη γραμμή του Ισραήλ σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε από επιχείρηση στην πλατφόρμα X.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM