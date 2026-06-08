Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης ενός ιδιωτικού αεροσκάφους σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο La Romana.

Ongoing - a private Gulfstream crashed attempting an emergency landing at La Romana International Airport, in the Dominican Republic. Two crew are confirmed dead.



"Two crew members died this Sunday when a private executive aircraft crashed while attempting an emergency landing… June 7, 2026

Το αμερικανικό αεροσκάφος Gulfstream G200 ήταν καθ' οδόν προς το Ώστιν του Τέξας και βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της La Romana όταν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών μηχανικών προβλημάτων.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο και ο πιλότος προσπάθησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροπλάνο συνετρίβη.

Another visual of the Gulfstream G200 aircraft with registration N318JK, that had departed from La Romana bound for Austin Airport, Texas, United States.



Initial information indicates hydraulic problem due to which the emergency situation occurred that forced the crew to return… https://t.co/4ldQz9XUCr pic.twitter.com/HkFmG1RNol — FL360aero (@fl360aero) June 7, 2026

Το Δομινικανή Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας (IDAC) και η Επιτροπή Έρευνας Αεροπορικών Ατυχημάτων (CIAA) δήλωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό.

"Οι αεροπορικές αρχές ενεργοποίησαν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια του συμβάντος. Τόσο η IDAC όσο και η CIAA θα παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες καθώς προχωρά η έρευνα", σύμφωνα με δήλωση που κοινοποίησε η IDAC στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.