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Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία με 2 νεκρούς - Βίντεο

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης ενός ιδιωτικού αεροσκάφους σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση

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Δυστύχημα

Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης ενός ιδιωτικού αεροσκάφους σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο La Romana. 

Το αμερικανικό αεροσκάφος Gulfstream G200 ήταν καθ' οδόν προς το Ώστιν του Τέξας και βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της La Romana όταν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών μηχανικών προβλημάτων.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο και ο πιλότος προσπάθησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροπλάνο συνετρίβη. 

Το Δομινικανή Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας (IDAC) και η Επιτροπή Έρευνας Αεροπορικών Ατυχημάτων (CIAA) δήλωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό.

"Οι αεροπορικές αρχές ενεργοποίησαν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια του συμβάντος. Τόσο η IDAC όσο και η CIAA θα παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες καθώς προχωρά η έρευνα", σύμφωνα με δήλωση που κοινοποίησε η IDAC στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Δομινικανή Δημοκρατία αεροπορικό δυστύχημα
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