Ένας 27χρονος Βόσνιος πρώην στρατιώτης συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Έσεν της Γερμανίας, με την υποψία του σχεδιασμού ισλαμιστικής τρομοκρατικής επίθεσης.

Τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας σε τουλάχιστον έξι διαμερίσματα στις πόλεις Έσεν, Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ και Σεστ.

Εκτός από τον 27χρονο, στο Ντόρτμουντ συνελήφθη και ένας συνεργός του, ο οποίος ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι γνώριζε τα απώτερα σχέδια του Βόσνιου που βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος.

Τον έψαχναν για εμπορική απάτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Ντίσελντορφ, η αρχική έρευνα αφορούσε εμπορική απάτη, καθώς ο 27χρονος μαζί με άλλους φέρεται να έχει προμηθευτεί ακριβές ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να τις πληρώσει, με σκοπό να τις μεταπωλήσει.

Ωστόσο, στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι με τα έσοδα σχεδίαζε να χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Οι έρευνες του Αρχηγείου Αστυνομίας του Έσεν υπό τη διεύθυνση της Εισαγγελίας του Ντίσελντορφ αποκάλυψαν, εκτός από την υποψία κοινής εμπορικής απάτης, ενδείξεις ότι τα έσοδα από τις δόλιες πράξεις προορίζονταν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικής επίθεσης με ισλαμιστικό κίνητρο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πενταψήφια ποσά τα οποία είχαν ήδη εισπραχθεί από τον ύποπτο με αυτόν τον τρόπο.

Πηγή: skai.gr

