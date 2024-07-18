Στη φυλακή οδηγούνται οι επτά από τους οκτώ κατηγορούμενοι ως μέλη του δεύτερου, μετά από εκείνο με δημοτικούς και υπαλλήλους, μεγάλου κυκλώματος εκβιασμών, μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή.

Ο όγδοος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του δύο φορές το μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο που τους βαρύνει, ενώ κάποιο εξ αυτών φαίνεται να επέλεξαν να τηρήσουν το δικαίωμα της σιωπής.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ συνέλαβε ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με δράση σε ολόκληρη την Αττική για περίπου ένα χρόνο, δεκατέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις από τους, ήδη κατηγορούμενους, συλληφθέντες στα επεισόδια στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Η δίωξη σε βάρος τους περιλαμβάνει σωρεία κακουργημάτων και πλημμελημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

Εκβίαση

Άμεση συνέργεια σε εκβίαση

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Ηθική αυτουργία σε έκρηξη

Άμεση συνέργεια σε έκρηξη

Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Ηθική αυτουργία σε εμπρησμό

Διακεκριμένη φθορά

Ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά

Διακεκριμένη οπλοκατοχή

Κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

Ηθική αυτουργία σε κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

Κατοχή εκρηκτικών

Επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Κακουργηματική κλοπή

Πλημμεληματική κλοπή

Αποδοχή προϊόντος εγκλήματος

Πλαστογραφία

Συνολικά η δικογραφία περιλαμβάνει 30 αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

