Της Ιωάννας Μάνδρου

Βαρύτατες ποινικές διώξεις για σωρεία κακουργημάτων που καλύπτουν τον μισό ποινικό κώδικα ασκήθηκαν στα μέλη του κυκλώματος οργανωμένης εγκληματικής δράσης και εκβιασμών που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι 14 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική δράση, εκβιασμούς, εκρήξεις, εμπρησμούς, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ξυλοδαρμούς δηλαδή, κατοχή εκρηκτικών και πολλά άλλα.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη για τους 14- κατά περίπτωση- είναι

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

Εκβίαση

Άμεση συνέργεια σε εκβίαση

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Ηθική αυτουργία σε έκρηξη

Άμεση συνέργεια σε έκρηξη

Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Ηθική αυτουργία σε εμπρησμό

Διακεκριμένη φθορά

Ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά

Διακεκριμένη οπλοκατοχή

Κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

Ηθική αυτουργία σε κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

Κατοχή εκρηκτικών

Επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Κακουργηματική κλοπή

Πλημμεληματική κλοπή

Αποδοχή προϊόντος εγκλήματος

Πλαστογραφία

Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία

Παράνομη οπλοφορία

Παράνομη κατοχή κροτίδων

Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση κ.α.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.



Μεταξύ των 14αρων συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου κατά τη συμπλοκή οπαδών κοντά στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχουν ήδη παραπεμφθεί να απολογηθούν σε ανακριτή το πρωί της Τετάρτης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών στη δικογραφία εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 15 πρόσωπα, που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στους εκβιασμούς και θα κληθούν σε απολογία από τον ανακριτή.



Παράλληλα, 3 εκ των 14 συλληφθέντων βρίσκονται αντιμέτωποι και με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η δικογραφία γι' αυτό το αδίκημα έχει διαχωριστεί και οι συλληφθέντες θα λογοδοτήσουν και σε ειδικό ανακριτή ναρκωτικών.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τη σύλληψή τους. Λυμαίνονταν νυχτερινά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο και φέρονται να έχουν εμπλακεί σε περίπου 75 περιπτώσεις εκβίασης, εκρήξεων, ξυλοδαρμών κ.λπ.

