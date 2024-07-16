Κύκλωμα που διέπραττε εκβιάσεις σε καταστήματα, εκρήξεις, εμπρησμούς, ξυλοδαρμούς, καθώς και αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ μέλη της συμμετείχαν και σε οπαδικά επεισόδια, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία.

Έδερναν και έκαιγαν μαγαζιά

Ειδικότερα, κατόπιν μεθοδικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κατά περίπτωση εκβιάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκρήξεις, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.

Πώς δρούσαν - Οι μπράβοι και τα οπαδικά επεισόδια

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγο Φωτιο Ντουΐτση, όπως προέκυψε τα μέλη της, δραστηριοποιούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παρέχοντας «προστασία» σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εισπράττοντας εκβιαστικά από τους ιδιοκτήτες τους, διάφορα χρηματικά ποσά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένα ευρύ φάσμα απασχόλησης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η περιφρούρηση εκδηλώσεων, η διασφάλιση των υπαλλήλων, παρέμβαση σε τυχόν επεισόδια που θα προκληθούν μεταξύ θαμώνων, ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους που λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις, η λειτουργία τους ως ενδιάμεσοι στην επίλυση προσωπικών ή άλλων διαφορών μεταξύ προσώπων με απειλές ή χρήση βίας για λογαριασμό του εντολέα τους κλπ.

17 συλλήψεις - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 32

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 14 Ιουλίου 2024, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν -17- άτομα, εκ των οποίων οι -3- είναι ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -32- οι οποίοι δεν συνελήφθησαν ελλείψει των προϋποθέσεων του αυτοφώρου.

Έχουν εξιχνιασθεί 78 εκβιάσεις κυρίως σε εστιατόρια, καφέ μπαρ και νυχτερινά κέντρα - 5 εμπρησμοί καταστημάτων και οχήματος - 3 εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων, οικία και κατάστημα, καθώς και περίπτωση σωματικής βλάβης - Βρέθηκαν ολόκληρο οπλοστάσιο, ναρκωτικά και πολλά χρήματα

Από την μέχρι τώρα έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έχουν εξιχνιασθεί -78- εκβιάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, -5- εμπρησμοί, εκ των οποίων -1- σε όχημα, -1- έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων και -1- σε οικία καθώς και -1- περίπτωση σωματικής βλάβης, ενώ κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, μεταξύ των άλλων, βρέθηκε κυριολεκτικά ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αυτό που διαπιστώνεται όμως ανησυχητικά ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, είναι και η κατά περίπτωση συμμετοχή μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε επεισόδια μεταξύ οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως αυτά που έγιναν το περασμένο Σάββατο έξω από το γήπεδο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είτε έναντι κάποιων ωφελειών, είτε της κυριαρχίας, είτε για να προξενήσουν «ζημιά» σε μέλη άλλης Εγκληματικής Οργάνωσης, που συμμετείχε στα συγκεκριμένα «οπαδικά» επεισόδια.

«Τα μέλη της επεδίωκαν σταθερά και αποφασιστικά, την αντικατάσταση του κοινωνικού ρόλου και των υπηρεσιακών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, με προφανή στόχο και σκοπό, οι πάσης φύσεως καταστηματάρχες και λοιποί ενδιαφερόμενοι, να αποτείνονται στην Εγκληματική Οργάνωση «για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος» και όχι στην Ελληνική Αστυνομία, ως Δημόσιο Οργανισμό της Ελληνικής Πολιτείας.Γι’ αυτό προτρέπουμε τους συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης και κάθε είδους συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, που δέχονται απειλές και εκβιάσεις από οποιονδήποτε, να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας και να μην υποκύπτουν σε αυτές τις καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Όπως εξήγησε η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με τους συλληφθέντες, πρόκειται, για 11 ημεδαπούς και 6 αλλοδαπούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίασης, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, σωματικής βλάβη, κλοπή, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -32- άτομα τα οποία συνεργάστηκαν κατά περίπτωση με την εγκληματική οργάνωση για άλλα αδικήματα.

Συνέστησαν «ομάδα» τουλάχιστον από αρχές Σεπτεμβρίου του 2023

Προηγήθηκε συστηματική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας, διακριβώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης συνέστησαν «ομάδα» τουλάχιστον από αρχές Σεπτεμβρίου του 2023 με σκοπό κυρίως την εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε με το πρόσχημα «παροχής προστασίας» να τους καταβάλουν χρηματικά ποσά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Επιπλέον, προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της δράσης τους, τέλεσαν και έτερες πράξεις όπως εμπρησμούς, εκρήξεις, ξυλοδαρμούς, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στοχεύοντας στην επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Διαπιστώθηκε δε, ότι παρείχαν συστηματικά υπηρεσίες ασφαλείας σε φυσικά πρόσωπα ως «σωματοφύλακες», επιλύοντας πολλές φορές προσωπικές διαφορές προσώπων με απειλή ή χρήση βίας υπέρ του εντολοδόχου τους.

Μάλιστα, είχαν διευρύνει τη δράση τους, συμμετέχοντας παράλληλα και σε επεισόδια μεταξύ φιλάθλων ομάδων, είτε έναντι αμοιβής, είτε με σκοπό να προξενήσουν «ζημιά» σε μέλη έτερης εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχουν σε οπαδικά επεισόδια.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, -4- από τα μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξωθεν ποδοσφαιρικού γηπέδου σε περιοχή της Αθήνας, απογευματινές ώρες της 13ης Ιουλίου του 2024, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους για παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Δρούσαν και κατά μόνας και προς δικό τους όφελος

Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί ότι, μέλη της οργάνωσης πέραν των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων που τελούσαν υπό το καθεστώς αυτής, δρούσαν και κατά μόνας και προς δικό τους όφελος. Συγκεκριμένα, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης μετέφερε σε συνεργείο μοτοσικλέτες που είχαν κλαπεί και είτε τις αποσυναρμολογούσαν για να πουλήσουν ανταλλακτικά, είτε αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ έτερο μέλος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Ιουλίου 2024, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τα 14 μέλη της.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Αναλυτικότερα, σε σωματικές έρευνες καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- τυφέκια, -8- πιστόλια, -2- περίστροφα,

-471- φυσίγγια πυροβόλων όπλων και -91- φυσίγγια κρότου-λάμψης,

-11- χειροβομβίδες,

-3- εξαρτήματα περιστρόφου,

αεροβόλο πιστόλι και πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

-2- πιστόλια κρότου-λάμψης,

πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, με -9- φωτοβολίδες,-3- βεγγαλικά-κροτίδες,

-6- σιδερογροθιές, -2- ξύλινα ρόπαλα, μεταλλική ράβδο (baseball), -3- πτυσσόμενα γκλοπ,

-2- λοστοί και βαριοπούλα,

-14- κροτίδες πυροτεχνικής σύνθεσης με φυτίλι, -4- κροτίδες,

-11- μαχαίρια, αναδιπλούμενα μαχαίρια μικρού μήκους, -2- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

-3- σπαθιά τύπου «κατάνα» και σπαθί και -2- μεταλλικά αστεράκια πολεμικών τεχνών,

-6- ζυγαριές ακριβείας,

-7- αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 800 γραμμαρίων,

-3- νάιλον συσκευασίες, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -1.790- γραμμαρίων,

-2- πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, σε βραχώδη μορφή, συνολικού μικτού βάρους -428- γραμμαρίων,

καρτέλα περιέχουσα δεκατέσσερα -14- δισκία,

τσιγάρο πιθανόν αποτελούμενο από ακατέργαστη ινδική κάνναβη,

-24- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -80.8- γραμμαρίων,

πλήθος νάιλον συσκευασίες,

-21- γυάλινα φιαλίδια, -18- φιαλίδια με σκόνη, -10- με νερό, -4- φιαλίδια βουτανίου, -5- αμπούλες αερίου, -10- φιαλίδια και -2- κουτιά με -8- φιαλίδια,

-2- φορητοί υπολογιστές, φορητό μέσο αποθήκευσης USB STICK, -36-κινητά τηλέφωνα και κάρτα μνήμης,

καδένα-αλυσίδα με σταυρό χρώματος χρυσού,

εσωτερική θήκη πιστολιού, θήκη μασχάλης όπλου, θήκη όπλου,

-3- αλεξίσφαιρα γιλέκα, αντιανεμικό τζάκετ, ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και -2- full face, μάσκα σιλικόνης μεταμφίεσης,

πληθώρα εγγράφων, διάφορα κλειδιά, άδεια κυκλοφορίας, ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας,

σημειωματάριο με αναγραφόμενες περιοχές, ονόματα, χρηματικά ποσά και αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου,

φάρος για αυτοκίνητο,

οχήματα και

το συνολικό χρηματικό ποσό των 248.090 ευρώ.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιασθεί -78- εκβιάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως εστιατόρια, καφέ μπαρ και νυχτερινά κέντρα, -5- εμπρησμοί καταστημάτων και οχήματος, -3- εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων, οικία και κατάστημα, καθώς και περίπτωση σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η συμμετοχή μελών της οργάνωσης στις εξής περιπτώσεις:

Έκρηξη χειροβομβίδας στις 05-09-2023 σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αθήνα,

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένουν δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας.

Εκρήξεις – εμπρησμοί σε ψητοπωλεία με την ίδια επωνυμία σε Μαρούσι και Νέα Ιωνία 09 και 13-09-2023,

Πρώτες πρωινές ώρες της 09-09-2023 δύο από τα μέλη της οργάνωσης, έθραυσαν τη γυάλινη θύρα του ψητοπωλείου στο Μαρούσι και στη συνέχεια ενεργοποίησαν και έρριψαν στο εσωτερικό του, Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Εκρηκτικό Μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Σχεδόν παράλληλα, δύο έτερα μέλη της οργάνωσης φορώντας κράνη και επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν πεζοί το ψητοπωλείο στη Νέα Ιωνία.

Ο ένας από αυτούς έρριψε πέτρα σπάζοντας τη γυάλινη τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια, ενεργοποίησε και έρριψε στο εσωτερικό αυτού, Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Εκρηκτικό Μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθεί πυρκαγιά και σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το έτερο μέλος ακινητοποίησε υπάλληλο του καταστήματος προτάσσοντας πυροβόλο όπλο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 13-09-2023, δύο άτομα φορώντας κράνη μοτοσικλετιστή, επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν το ψητοπωλείο στο Μαρούσι και αφού αποβιβάστηκαν απ’ αυτή, εισήλθαν στο κατάστημα και ένας εκ των δύο μελών περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το πάτωμα και τα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος και προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τις συγκεκριμένες πράξεις, δεν υπήρξε τραυματισμός ατόμου, ωστόσο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς εντός των καταστημάτων βρισκόταν υπάλληλοι.

Εμπρησμοί σε καντίνα στα Άνω Λιόσια στις 16-11-2023 και φορτηγό αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία στις 09-03-2024,

Έκρηξη Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού σε πρατήριο μικτών καυσίμων στον Πειραιά στις 08-03-2024,

Σωματικές βλάβες σε -2- θαμώνες καταστήματος στην Νέα Σμύρνη στις 18-05-2024 με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να χάσει τις αισθήσεις του,

Έκρηξη σε κατάστημα εστίασης στην Αρτέμιδα στις 04-06-2024,

Πρώτες πρωινές ώρες μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν έκρηξη με Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Εκρηκτικό Μηχανισμό σε κατάστημα εστίασης, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σ’ αυτό.

Γνώριμοι στις Αρχές

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, εκβίαση, κλοπές, πλαστογραφίες κλπ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης, συνεχίζεται.

Οι δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγου Φώτιου Ντουΐτση και της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης:

