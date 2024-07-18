Στο εισαγγελέα παρουσιάζονται σήμερα 8 άτομα που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι πωλούσαν προστασία σε καταστήματα στην Αττική ενώ ταυτόχρονα προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, βάζοντας επίσης φωτιές στα μαγαζιά.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα εκ των οποίων τα 3 είναι ήδη στη φυλακή. Οι 11 Ελληνες και οι 6 αλλοδαποί

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία, εξιχνίασε: 78 εκβιασμούς σε καταστήματα κυρίως σε εστιατόρια, καφέ μπαρ και νυχτερινά κέντρα - 5 εμπρησμοί καταστημάτων και οχήματος - 3 εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων, οικία και κατάστημα, καθώς και περίπτωση σωματικής βλάβης Βρέθηκαν ολόκληρο οπλοστάσιο, ναρκωτικά και πολλά χρήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.