Τα ονόματα των τριών Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο, Σάββατο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, έδωσε σήμερα, η Χαμάς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου Abu Obeida αύριο θα απελευθερωθούν οι: Eli Sharabi, Ohad ben Ami και Or Levy.

Ο 52χρονος Eli Sharabi απήχθη από το κιμπούτς Beeri στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η γυναίκα και οι κόρες του δολοφονήθηκαν εντός του σπιτιού τους και αυτός και ο αδελφός του Yossi αιχμαλωτίστηκαν. Έκτοτε επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Yossi και η Χαμάς κρατά τη σωρό του.

Ο 34χρονος Or Levy, απήχθη από το φεστιβάλ της Supernova κοντά στο κιμπούτς Re'im στις 7 Οκτωβρίου. Η σύζυγός του Einav σκοτώθηκε και ο τρίχρονος πλέον γιος τους Almog μένει με τον παππού και τη γιαγιά του από τότε.

Ο 56χρονος Ben Ami, απήχθη επίσης από το κιμπούτς Be'eri. Η σύζυγός του Raz Ben Ami επίσης απήχθη και αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο μιας εβδομαδιαίας κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο του 2023.

Στον αντίποδα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Παράλληλα, η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και για το λόγο αυτό καθυστέρησε να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ομήρων.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν η καθυστέρηση αυτή θα επηρεάσει την προγραμματισμένη ανταλλαγή το Σάββατο.

Η Χαμάς κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι καθυστέρησε την είσοδο εκατοντάδων φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα και άλλες ανθρωπιστικές προμήθειες που συμφωνήθηκαν βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

«Αυτό καταδεικνύει σαφή χειραγώγηση των προτεραιοτήτων παροχής βοήθειας και καταφυγίων για τους πολίτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Μέχρι στιγμής, 13 Ισραηλινοί όμηροι από τους 33 στο σύνολο (παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους άνδρες) που πρόκειται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση διάρκειας 42 ημερών έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί ως αντάλλαγμα. Επιστράφηκαν επίσης πέντε Ταϊλανδοί όμηροι.

Οι εργασίες για το δεύτερο στάδιο της πολυφασικής συμφωνίας, με στόχο την απελευθέρωση περίπου 60 ανδρών ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, ξεκίνησαν και μια ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα αναμενόταν να πετάξει το Σάββατο στην Ντόχα, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

