Ακόμη τρεις Ισραηλινοί άνδρες όμηροι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι το ερχόμενο Σάββατο από τη Χαμάς στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου απελευθερώσεων από την έναρξη της εκεχειρίας.

Ο κατάλογος των ομήρων αναμένεται να παραδοθεί από τη Χαμάς στον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί την Παρασκευή πριν μεταφερθεί στον διευθυντή της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα.

Στους προηγούμενους γύρους, οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι τα πρωινά του Σαββάτου. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι φοβούνται τώρα ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας σε άλλες χώρες ενδέχεται να αποτελέσουν δικαιολογία για τη Χαμάς ώστε να καθυστερήσει την απελευθέρωση των ομήρων διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία.

«Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν επιρροή στην τρέχουσα κατάπαυση του πυρός και στη συμφωνία ομήρων», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος στην The Jerusalem Post.

«Αλλά νομίζω ότι η Φάση Α θα απορροφήσει τον θόρυβο που έχει προκληθεί».

Ομάδα εργασίας στο Κατάρ

Το Σαββατοκύριακο, μια ισραηλινή ομάδα εργασίας πρόκειται να φτάσει στο Κατάρ.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να στείλει μια αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να συζητήσει τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας. Ωστόσο, είναι πιθανό να μην είναι αντιπροσωπεία αλλά μια ομάδα εργασίας.

Η ομάδα αυτή, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην The Jerusalem Post, θα επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Φάσης 1 της συμφωνίας για τους ομήρους.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι «δεν θα ησυχάσει αν δεν επιστραφεί και ο τελευταίος όμηρος».

