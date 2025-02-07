Ιταλία: Δεν υπογράφει την κοινή δήλωση κατά των κυρώσεων ΗΠΑ σε βάρος του ΔΠΔ

Η Ιταλία αποφάσισε να μην υπογράψει την κοινή δήλωση κατά των κυρώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τη συγκεκριμένη δήλωση υπογράφουν συνολικά εβδομήντα εννέα χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

"Οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αυξάνουν τον κίνδυνο ατιμωρησίας για τα σοβαρότερα αδικήματα και απειλούν με αποδυνάμωση το διεθνές δίκαιο". Παράλληλα, θέτουν σε κίνδυνο τις υποθέσεις που ερευνώνται, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει τα κατά τόπους γραφεία του", αναφέρεται στη σχετική δήλωση.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των κρατών που επικύρωσαν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

