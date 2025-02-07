Το Ισραήλ στέλνει αύριο Σάββατο «αντιπροσωπεία εργασίας» στο Κατάρ για την επικείμενη συνέχιση των έμμεσων διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν χθες Πέμπτη ισραηλινά ΜΜΕ.

Στην αντιπροσωπεία, της οποίας θα ηγηθεί υποδιευθυντής της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία και εσωτερική ασφάλεια) θα συμμετέχουν μόνο μέλη της υπηρεσίας αυτής και της Μοσάντ (κατασκοπεία), κατά τα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων που επικαλέστηκαν το Γερμανικό Πρακτορείο και η εφημερίδα Times of Israel, η αντιπροσωπεία θα είναι εξουσιοδοτημένη να συζητήσει μόνο για την πρώτη φάση της συμφωνίας — και όχι τη δεύτερη, που συνεπάγεται το οριστικό τέλος του πολέμου, αλλά τελεί πλέον υπό ολοένα πιο έντονη αμφισβήτηση, ειδικά μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη κατά τις οποίες οι ΗΠΑ θα «πάρουν τον έλεγχο» του ρημαγμένου παλαιστινιακού θυλάκου.

Τις έμμεσες διαπραγματεύσεις συνήθως διεξάγουν αντιπροσωπείες υπό τον επικεφαλής της Μοσάντ, τον Δαυίδ Μπαρνέα.

Συγγενείς ομήρων που αναμένουν την απελευθέρωσή τους κατά τη διάρκειά της εκφράζουν πλέον ανησυχία πως δεν θα υπάρξει δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Στη δεύτερη φάση, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε άλλες έξι εβδομάδες, προβλεπόταν πως θα αφήνονταν ελεύθεροι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, θα αποσύρονταν οριστικά τα ισραηλινά στρατεύματα και θα τερματιζόταν ο πόλεμος, κάτι στο οποίο εναντιώνεται η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

