Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναδιοργανώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να καταργήσει ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες θεωρεί πλεονάζουσες, καθώς και ορισμένα προγράμματα που, όπως λέει, δεν ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανικά συμφέροντα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η προσέγγιση αυτή θα ενδυναμώσει το υπουργείο εξ αρχής, από τις υπηρεσίες μέχρι τις πρεσβείες. Υπηρεσίες που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές θα συγχωνευτούν για να αυξηθεί η λειτουργικότητα, οι πλεονάζουσες υπηρεσίες θα καταργηθούν και μη νομοθετημένα προγράμματα που δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη εθνικά συμφέροντα της Αμερικής θα πάψουν να υπάρχουν» ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανακοίνωσή του.

Η αναδιοργάνωση αποτελεί μέρος της ατζέντας του προέδρου Τραμπ που θέτει «Πρώτα την Αμερική», εξήγησε.

Το έργο του υφυπουργού Πολιτικής Ασφάλειας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας θα το αναλάβει ένας νέος Συντονιστής για την Ξένη Βοήθεια και τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Οργανισμός για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) θα ενταχθεί στο υπουργείο. Ο Ρούμπιο, που αυτήν την περίοδο ασκεί και καθήκοντα διαχειριστή του ουσιαστικά διαλυμένου Οργανισμού, επέκρινε την υπέρμετρη ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον «γραφειοκρατικό και ανίκανο να εκτελέσει τη βασική διπλωματική αποστολή του σε αυτή τη νέα εποχή μεγάλου ανταγωνισμού».

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, με βάση το σχέδιο, πολλές λειτουργίες του USAID θα ανατεθούν σε περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αφορά προς το παρόν μόνο την έδρα του υπουργείου στην Ουάσινγκτον. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρξουν αργότερα και αλλαγές στις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Οι υφυπουργοί έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να αποτιμήσουν πώς η αναδιοργάνωση μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση θέσεων εργασίας, πρόσθεσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη ενημερώσει το Κογκρέσο για την αναδιοργάνωσή του, κατέληξε ο αξιωματούχος αυτός.

Στην ανακοίνωση του Ρούμπιο δεν αναφέρεται αν πρόκειται να κλείσουν προξενεία των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency- EPA) έστειλε ειδοποιήσεις λύσης συμβάσεων εργασίας σήμερα σε προσωπικό που εργάζεται σε προγράμματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στα κεντρικά αλλά και σε περιφερειακά παραρτήματα της υπηρεσίας, λέγοντας πως η εργασία τους δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με την αποστολή της EPA.

Οι επιστολές απόλυσης εστάλησαν σε περίπου 200 υπαλλήλους του Γραφείου Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης και Πολιτικών Δικαιωμάτων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε αργία τον Φεβρουάριο. Κατόπιν είχαν επιστρέψει στις θέσεις τους εν αναμονή των αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Οι ειδοποιήσεις που εστάλησαν έχουν ισχύ από την 31η Ιουλίου.

«Η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε το εργατικό δυναμικό μας με τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας και προκειμένου να εγγυηθούμε την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων μας», επισημαίνεται στην επιστολή, η οποία περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και εστάλη στους εργαζόμενους χθες.

Το γραφείο Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης έχει αποστολή να ενσωματώνει την ισότητα και τα πολιτικά δικαιώματα στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και να προστατεύει τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα και τις μειονότητες που κινδυνεύουν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων.

«Το να αποδεκατίζουν την υπηρεσία μας και το εργατικό δυναμικό του γραφείου Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης αντίκειται στον όρκο που πήραμε να προστατεύουμε την ανθρώπινη υγεία και να κρατήσουμε υγιή τον πλανήτη μας και κατοικήσιμο για τις επόμενες γενιές», δήλωσε η Τζόις Χάουελ, εκτελεστική αντιπρόεδρος του AFGE Council 238 που εκπροσωπεί πάνω από 8.400 εργαζόμενους της EPA σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφος χθες, ο διοικητής της EPA Λι Ζέλντιν, τον οποίο διόρισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε πως «υπάρχουν κοινότητες που έχουν μείνει πίσω και χρειάζονται βοήθεια», όμως επισήμανε πως τα προγράμματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην υπηρεσία δεν είναι αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η μείωση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας κατά 65%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.