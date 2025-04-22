Δικαστήριο Κολοράντο: Να ενημερώνονται οι μετανάστες 21 ημέρες πριν από απέλαση

Ομοσπονδιακή δικαστής στο Κολοράντο έδωσε σήμερα εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνει τους Βενεζουελάνους μετανάστες που κρατούνται σε αυτήν την Πολιτεία 21 ημέρες πριν από κάθε απέλαση καθώς και για το δικαίωμά τους να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια την απόφαση των αρχών.

Στη γραπτή απόφασή της, η δικαστής Σάρλοτ Σουίνι διατηρεί την προσωρινή απαγόρευση απελάσεων από την Πολιτεία αυτή με βάση τον Νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798 και αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να λέει στους μετανάστες, σε γλώσσα που να κατανοούν, ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν δικηγόρο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε την Δευτέρα, η Σουίνι εξέφρασε επιφυλάξεις για την «ειδοποίηση 24 ωρών» που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα παρέχει στους μετανάστες, καθώς θεωρεί ότι με αυτό το χρονικό περιθώριο δεν ικανοποιείται η εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου που, στις 7 Απριλίου, διέταξε να δίνεται στους μετανάστες η ευκαιρία να αμφισβητήσουν την απέλασή τους στα δικαστήρια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Την Δευτέρα, σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του «δεν γίνεται» να λύνει στα δικαστήρια την υπόθεση καθενός από τους υπό απέλαση μετανάστες. «Θα χρειαζόμασταν εκατοντάδες χιλιάδες δίκες για τους εκατοντάδες χιλιάδες παρανόμους που διώχνουμε από τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται», έγραψε.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), που εκπροσωπεί τους μετανάστες που κρατούνται στο Κολοράντο, ζητούσε από τη Σουίνι να τους δώσει περιθώριο 30 ημερών προκειμένου να προσφύγουν στα δικαστήρια. Αυτό το χρονικό περιθώριο είχε δοθεί και την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε ο Νόμος περί Αλλοδαπών Εχθρών, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για τη φυλάκιση ή την απέλαση Ιαπώνων, Γερμανών και Ιταλών από τις ΗΠΑ.

Ο νόμος αυτός επιτρέπει στον πρόεδρο να απελάσει ή να θέσει υπό περιορισμό άτομα που ορκίζονται πίστη σε μια ξένη δύναμη και μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια εν καιρώ πολέμου. Το Σάββατο, το Ανώτατο Δικαστήριο παρενέβη ξανά και μπλόκαρε την επικείμενη απέλαση δεκάδων Βενεζουελάνων που κρατούνταν στο Τέξας χωρίς δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

