Ισραήλ: Διέγραψε συλλυπητήριο μήνυμα για τον Πάπα Φραγκίσκο

Ανάμεσα στα πολλά συλλυπητήρια μηνύματα που στάλθηκαν από όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, ξεχώρισε η σχεδόν απόλυτη σιωπή από το Ισραήλ, αναφέρει η Jerusalem Post.

Εκτός από μια δήλωση του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Καθολικό κόσμο και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η μνήμη του θα εμπνεύσει πράξεις καλοσύνης και ελπίδας για την ανθρωπότητα», ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έμειναν σιωπηλοί, καθώς δεν σχολίασαν ούτε έκαναν tweet για τον θάνατο του Πάπα.

Μάλιστα, η ισραηλινή κυβέρνηση μοιράστηκε, και στη συνέχεια διέγραψε, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συλλυπητήρια για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Η Jerusalem Post επικαλέστηκε αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών ότι ο Πάπας έκανε «δηλώσεις κατά του Ισραήλ» και ότι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκε κατά «λάθος».

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έκρυψαν τον λόγο αυτής της σιωπής – συνδέεται άμεσα με τις δηλώσεις του Πάπα σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο χρόνο, ο Φραγκίσκος είχε δηλώσει ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα «δεν είναι πόλεμος. Είναι σκληρότητα», και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «βομβαρδίζει παιδιά και τα κουρεύει με πολυβόλα». Υποστήριξε επίσης ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει χαρακτηριστικά γενοκτονίας».

Ωστόσο, αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι επέκριναν την απόφαση να παραμείνουν σιωπηλοί, υποστηρίζοντας ότι ο Πάπας δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός ηγέτης.

«Πιστεύω ότι η απόφαση είναι λάθος. Δεν πρέπει να κρατάμε κακίες μετά τον θάνατο κάποιου», δήλωσε στην Jerusalem Post ο Ραφαέλ Σουτς, ο οποίος υπηρέτησε μέχρι το περασμένο καλοκαίρι ως πρεσβευτής του Ισραήλ στο Βατικανό.

Κατέστησε σαφές ότι οι δηλώσεις του Πάπα αξίζουν έντονης καταδίκης και ότι το Ισραήλ έπρεπε να είχε απαντήσει διπλωματικά εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

