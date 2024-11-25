Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταβάλλει έντονες προσπάθειες με στόχο την εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Η διευκρίνιση έγινε από τον Μάθιου Μίλερ κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, με αφορμή τις πληροφορίες για άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη Βηρυτό, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας αναμένεται να ανακοινώσουν εντός 36 ωρών την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στον Λίβανο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Δεν θεωρούμε πως έχουμε συμφωνία ακόμη. Πιστεύουμε πως είμαστε κοντά σε συμφωνία. Πιστεύουμε ότι έχουμε γεφυρώσει σημαντικά τις διαφορές, αλλά υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχουν γίνει. Ευελπιστούμε πως μπορούμε να φτάσουμε εκεί», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ – κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν –, για τον τερματισμό των συγκρούσεων που ξέσπασαν τον Οκτώβριο του 2023 παράλληλα με τον πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι συγκρούσεις στον Λίβανο έχουν κλιμακωθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Οι ενδείξεις για επικείμενη συμφωνία εκεχειρίας συνοδεύτηκαν από σφοδρό κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε περιοχές του Λιβάνου που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές περί συμφωνίας σε σχέδιο εκεχειρίας. Ωστόσο, κορυφαίος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το εν λόγω σχέδιο θα εξεταστεί σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

