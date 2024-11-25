Ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ελίας Μπου Σάαμπ δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν «σοβαρά εμπόδια» για την έναρξη της εφαρμογής της προτεινόμενης από τις ΗΠΑ εκεχειρίας 60 ημερών για τον τερματισμό των μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Είπε ότι ένα σημείο εμπλοκής σχετικά με το ποιος θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός επιλύθηκε τις τελευταίες 24 ώρες καθώς συμφώνησαν για τη σύσταση επιτροπής πέντε χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και υπό την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λιβανέζος αξιωματούχος και δυτικός διπλωμάτης είπε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους λιβανέζους αξιωματούχους ότι η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να ανακοινωθεί «μέσα στις επόμενες ώρες».

Πηγή: skai.gr

