Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων

Τουλάχιστον 31 νεκροί και 62 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων της Δευτέρας σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε απόψε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και ειδικότερα στην περιοχή της Τύρου.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.799 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 15.761, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 500.000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.