Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που ορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να τεθεί επικεφαλής επιτροπής για τις περικοπές των δαπανών του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, εναντιώθηκε σήμερα στη χρήση των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών δηλώνοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν το μέλλον των συγκρούσεων στους αιθέρες.

«Τα μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους είναι απαρχαιωμένα την εποχή των drones. Με μόνο αποτέλεσμα τον θάνατο των πιλότων», δήλωσε ο πρόεδρος της SpaceX και της Tesla σε ανάρτηση στην επίσης δική του πλατφόρμα Χ.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

Ο Ίλον Μασκ εναντιώθηκε ειδικότερα στη χρήση F-35 της αμερικανικής εταιρίας Lockheed Martin το οποίο θεωρείται η ναυαρχίδα των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το 2015.

«Εν τω μεταξύ, έχεις ανόητους που κατασκευάζουν ακόμη μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους όπως το F-35», δήλωσε την Κυριακή δημοσιεύοντας ένα βίντεο που παρουσιάζει σε σχηματισμό εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη λίγες δεκάδες μέτρα ψηλά.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Το F-35, το λεγόμενο αόρατο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αποτέλεσε πρόσφατα το προϊόν για το οποίο υπογράφηκαν συμβόλαια πώλησης προς τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία.

Οι επικριτές του επικαλούνται συχνά την ιδιαίτερα περίπλοκη κατασκευή του, κυρίως λόγω του σχεδιασμού των προγραμμάτων πληροφορικής, και το πολύ υψηλό λειτουργικό του κόστος.

«Ο σχεδιασμός του F-35 απέτυχε ως προς τα προαπαιτούμενα, καθώς του ζητήθηκε να είναι πολλά πράγματα για πολύ κόσμο», δήλωσε σήμερα ο Ίλον Μασκ, για τον οποίο το F-35 έγινε μια «περίπλοκη και δαπανηρή» μηχανή και χωρίς καμιά ειδικότητα στη μάχη.

Ωστόσο, για τον Μάουρο Τζίλι, ερευνητή της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Ζυρίχης (ETH) «αυτό που κάνει το F-35 δαπανηρό, είναι τα λογισμικά και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα, όχι ο πιλότος».

«Αυτό είναι σημαντικό καθώς ένα επαναχρησιμοποιούμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα χρειαζόταν όλα τα εντυπωσιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα του F-35», έγραψε ο ερευνητής στην πλατφόρμα Χ.

Υπογραμμίζει εξάλλου ότι η ύπαρξη ενός προγράμματος με τόσο προηγμένες τεχνολογίες όπως του F-35 αναγκάζει τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινούν προγράμματα για να ανταποκριθούν σε αυτό, κυρίως προηγμένα ραντάρ.

«Με την ύπαρξή τους και μόνο, το F-35 και το B-1 αναγκάζουν τη Ρωσία και την Κίνα να κάνουν στρατηγικές επιλογές που διαφορετικά δεν θα έπρεπε να κάνουν (δηλαδή να διαθέτουν δημοσιονομικούς πόρους)», σύμφωνα με τον Τζίλι.

«Ακόμα κι αν ο Μασκ είχε δίκιο (και έχει άδικο), η κατάργηση αυτών των προγραμμάτων θα μπορούσε να χαλαρώσει τους περιορισμούς» σε αυτούς τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε.

So many wrong takes here.



To start, what makes the F-35 or the B-21 expensive is the software and the electronics, not the pilot per se (of course, having the pilot makes it more expensive, but the primary source of cost overrun and time delays was the software). pic.twitter.com/0a4aH0aAXb — Mauro Gilli (@Mauro_Gilli) November 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

