Την απόρριψη της υπόθεσης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για παρέμβαση στις εκλογές, πρότεινε ο εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, με επιστολή του στο δικαστήριο.

Σε νέα έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, ο Σμιθ είπε στον δικαστή ότι η υπόθεση πρέπει να κλείσει λόγω της πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο απαγορεύει τη δίωξη ενός εν ενεργεία προέδρου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για συνωμοσία και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειές του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ως αποτέλεσμα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 5 Νοεμβρίου 2024, ο κατηγορούμενος, Ντόναλντ Τραμπ, θα ορκιστεί Πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου 2025», έγραψε ο Σμιθ στην επιστολή του. «Είναι από καιρό η θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει την ομοσπονδιακή κατηγορία και την επακόλουθη ποινική δίωξη ενός εν ενεργεία Προέδρου. Αυτό το αποτέλεσμα δεν βασίζεται στην ουσία ή τη δύναμη της υπόθεσης εναντίον του κατηγορουμένου», τόνισε ο Smith στην εξασέλιδη κατάθεση.

Σε μια δήλωση, η ομάδα του Τραμπ ανέφερε ότι η κίνηση για τον τερματισμό της υπόθεσης ήταν «μια σημαντική νίκη για το κράτος δικαίου».

«Ο αμερικανικός λαός επανεξέλεξε τον πρόεδρο Τραμπ με μια συντριπτική εντολή να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει οδηγήσει πολλές από τις ποινικές υποθέσεις εναντίον του σε αδιέξοδο. Η καταδίκη του για την υπόθεση χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς αναβλήθηκε επ' αόριστον, ενώ μια άλλη ομοσπονδιακή υπόθεση που σχετίζεται με τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων, τα οποία είχε μεταφέρει στην οικία του, Μαρ α Λάγκο, είναι επίσης πιθανό να απορριφθεί, καθώς αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

Πηγή: skai.gr

