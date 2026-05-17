Σταθερότητα και αδιέξοδα τα αποτελέσματα του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο Πεκίνο μπορεί να απέφερε περιορισμένα αποτελέσματα με τα δεδομένα των συνόδων κορυφής ΗΠΑ - Κίνας, όμως ανέδειξε ένα σαφές όφελος για την Κίνα: μετά τις ακρότητες του περσινού εμπορικού πολέμου, οι δύο χώρες επέστρεψαν στη γνώριμη οικονομική και στρατηγική αντιπαράθεσή τους.

Οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Σι υπογράμμισαν ότι, ακόμη και μετά τους δασμούς του Τραμπ και την εμπορική αποκλιμάκωση που πέτυχαν οι δύο πλευρές στα τέλη του περασμένου έτους, Ουάσιγκτον και Πεκίνο διατηρούν τον ίδιο ανταγωνισμό που κληρονόμησε ο Τραμπ όταν ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σημαίνει ότι τα πιο προβληματικά στοιχεία της σχέσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άλυτα.

Για τον Σι, όμως, αυτό προσφέρει μια ανάσα και την επιστροφή σε ένα πιο προβλέψιμο σύνολο προκλήσεων. Φάνηκε μάλιστα να περιγράφει αυτή την αλλαγή μέσω ενός νέου πλαισίου για τις σχέσεις των δύο χωρών, το οποίο αποκάλεσε «εποικοδομητική στρατηγική σταθερότητα».

Εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο

Η Κίνα βγήκε κερδισμένη, δεδομένης της υπαναχώρησης της κυβέρνησης Τραμπ από την επιθετική εμπορική προσέγγιση των αρχών του 2025, δήλωσε ο ειδικός για την Κίνα, Σκοτ Κένεντι, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον.

«Σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, με δασμούς 145% και τις ΗΠΑ να προσπαθούν πραγματικά να πιέσουν την Κίνα και τον υπόλοιπο κόσμο να αλλάξουν θεμελιωδώς, είχαμε μια αντεπανάσταση και επιστρέψαμε στη σταθερότητα» είπε ο Κένεντι.

Ο Τραμπ έφερε στη σύνοδο της Πέμπτης και της Παρασκευής μερικούς από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Αμερικής, από τον Ίλον Μασκ της Tesla έως τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, όμως οι περισσότεροι είχαν ελάχιστα χειροπιαστά αποτελέσματα να επιδείξουν, πέρα από ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

Η συνάντηση επίσης δεν εξασφάλισε καμία δημόσια δέσμευση από την Κίνα για βοήθεια προς τις ΗΠΑ στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές και έχει πλήξει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ.

«Η σύνοδος έβγαλε ως αποτέλεσμα σταθερότητα, αλλά άφησε το αδιέξοδο άθικτο» δήλωσε ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ειδικός για την Κίνα στο Foundation for Defense of Democracies. «Παρήγαγε περιορισμένα, εμπορεύσιμα και ελεγχόμενα αποτελέσματα, που είναι περίπου όσα μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή η σχέση ΗΠΑ–Κίνας.»

Ερωτηθείς για σχόλιο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ αξιοποίησε τη θετική σχέση του με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας ώστε να εξασφαλίσει απτά οφέλη για τον αμερικανικό λαό», επικαλούμενος την πώληση αεροσκαφών της Boeing και αγροτικές συμφωνίες για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις συναντήσεις μεταξύ Σι και Τραμπ «ειλικρινείς, εις βάθος, εποικοδομητικές και στρατηγικές», προσθέτοντας ότι «διερεύνησαν τον σωστό τρόπο με τον οποίο δύο μεγάλες χώρες μπορούν να συνυπάρχουν».

Υπερεκτίμησε τη δύναμη των δασμών

Με τον περσινό εμπορικό πόλεμο, ο Τραμπ φαίνεται πως υπερεκτίμησε τη δύναμη των δασμών ως μέσο εξαναγκασμού της Κίνας σε μονομερείς παραχωρήσεις, λένε αναλυτές. Το Πεκίνο αντέδρασε με δικές του αυξήσεις δασμών και απείλησε να περιορίσει την προμήθεια κρίσιμων ορυκτών που χρειάζονται οι αμερικανικές βιομηχανίες, οδηγώντας σε ένα άβολο αδιέξοδο.

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει δείξει απροθυμία να επωμιστεί τις οικονομικές συνέπειες που θα συνεπαγόταν η εφαρμογή άλλων μορφών αμερικανικής οικονομικής και τεχνολογικής πίεσης, όπως κυρώσεις σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες.

Αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή τόνου, αυτή την εβδομάδα δεν έγινε δημόσια αναφορά σε πολλές πάγιες αμερικανικές απαιτήσεις, όπως την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Κίνα τη βιομηχανική υπερπαραγωγή που, σύμφωνα με τους εμπορικούς της εταίρους, κατακλύζει αθέμιτα τις αγορές με φθηνά προϊόντα.

Η Κίνα φαίνεται ικανοποιημένη με αυτή την εύθραυστη εκεχειρία, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί μια αδύναμη εγχώρια οικονομία και να ενισχύσει τεχνολογίες που ελπίζει ότι θα αλλάξουν τις ισορροπίες στον μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν υποβαθμίσει εκ των προτέρων τις προσδοκίες για μεγάλα αποτελέσματα από τη συνάντηση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει βιασύνη για παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, η οποία λήγει σε πέντε μήνες και συμφωνήθηκε μετά τις συνομιλίες στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατώτερη των προσδοκιών

Πρόσωπο με γνώση των εμπορικών διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι η Κίνα επιθυμούσε μεγαλύτερη παράταση της εκεχειρίας απ’ όση ήταν διατεθειμένη να δώσει η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και διαβεβαιώσεις σχετικά με εκκρεμείς αμερικανικές έρευνες που πιθανόν να επαναφέρουν ορισμένους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, δασμούς που ακυρώθηκαν φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Συνολικά, καμία από τις δύο πλευρές δεν έφερε πολλά στο τραπέζι για τη σύνοδο, ανέφερε η ίδια πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι ορισμένες εμπορικές συμφωνίες ίσως μετατεθούν για το φθινόπωρο, όταν ο Σι αναμένεται να πραγματοποιήσει ανταποδοτική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Η πηγή ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη ώστε να μιλήσει ανοιχτά για τις διαπραγματεύσεις.

Τα περιορισμένα εμπορικά αποτελέσματα της συνόδου έρχονται σε αντίθεση με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα το 2017, όταν εταιρείες που τον συνόδευαν υπέγραψαν συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας δεν έφερε καμία πρόοδο στην πώληση των προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia στην Κίνα, εξέλιξη που πιθανότατα ανακούφισε τόσο Ρεπουμπλικανούς όσο και Δημοκρατικούς σκληροπυρηνικούς απέναντι στην Κίνα, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην ενισχύσει την κινεζική ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Boeing έκλεισε συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών από την Κίνα, αρκετά λιγότερων από τα 500 που αναμένονταν και από τα 300 που είχε συμφωνήσει να αγοράσει το Πεκίνο κατά την επίσκεψη του 2017.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δημιούργησαν ένα νέο «Συμβούλιο Εμπορίου», το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν παρουσιάσει ως κοινό μηχανισμό για τη μείωση δασμών σε μη ευαίσθητα προϊόντα, χωρίς ωστόσο να δώσει πολλές λεπτομέρειες.

Η Wendy Cutler, πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τα οικονομικά αποτελέσματα «πολύ κατώτερα των προσδοκιών».

Για την Κίνα, όμως, οι συναντήσεις αποτέλεσαν ένα θετικό βήμα προς έναν πιο ρεαλιστικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Cui Shoujun, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Renmin του Πεκίνου.

Η σύνοδος έδειξε ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο «δεν επιδιώκουν πλέον να επαναφέρουν τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ σε μια χρυσή εποχή συνεργασίας, αλλά αντίθετα αναγνωρίζουν τη μακροπρόθεσμη φύση του ανταγωνισμού και των διαφωνιών», είπε.

Πηγή: skai.gr

