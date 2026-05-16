Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα 19-20 Μαΐου

Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει επίσης το Κρεμλίνο. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση σε ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του και συμπίπτει με την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, με τον οποίον θα συζητηθούν εμπορικές και οικονομικές συνεργασίες.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, με την τελευταία επαφή να είναι στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα εισβάλλει στην Ουκρανία.

Στην ατζέντα τους αναμένεται να βρεθεί ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Σι με τον Τραμπ «συμφώνησαν ότι το Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας», είχε δηλώσει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Σι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του Στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το Στενό στο μέλλον».



