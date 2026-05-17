Παρέμβαση του πρωθυπουργού της Νότιας Κορέας για την αποτροπή απεργίας στη Samsung

Ο νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ τόνισε σήμερα ότι θα αναζητήσει κάθε δυνατή επιλογή προκειμένου να αποτραπεί η απεργία στον τεχνολογικό κολοσσό Samsung Electronics, προτρέποντας τη διοίκηση της εταιρείας και το συνδικάτο εργαζομένων να καταλήξουν σε συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς.

Ο νέος γύρος συνομιλιών, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα, μόλις τρεις ημέρες πριν από την απεργία 18 ημερών που σχεδιάζει το συνδικάτο εργαζομένων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ενδεχόμενη πολυήμερη απεργία στον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροκυκλωμάτων παγκοσμίως αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στον κλάδο.

Σε έκθεση, η JPMorgan ανέφερε ότι ο αντίκτυπος μιας απεργίας στην παραγωγή θα μπορούσε να είναι υψηλότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αντανακλώντας την προσδοκία του συνδικάτου για ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η JPMorgan εκτίμησε τον αντίκτυπο στα λειτουργικά κέρδη της Samsung σε 21 τρισεκατομμύρια γουόν έως 31 τρισεκατομμύρια γουόν (14,08 δισεκατομμύρια έως 20,79 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι ζημίες από πωλήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν.



Πηγή: skai.gr

