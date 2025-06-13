Το Ισραήλ δεν έχει «στην παρούσα φάση» καμία πρόθεση να σκοτώσει την ιρανική ηγεσία, διαβεβαίωσε ο σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χάνεγκμπι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κανάλι 12 της ισραηλινής τηλεόρασης.

«Δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα σχέδιο» για να σκοτώσει το Ισραήλ τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τους άνδρες του, τόνισε.

Ο Χάνεγκμπι χαρακτήρισε ταυτόχρονα «αδύνατον» να καταστραφεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μόνο δια της ισχύος, μετά τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Είναι αδύνατον να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα μόνο με στρατιωτικά μέσα. Ο στόχος είναι να δώσουμε στους Ιρανούς να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα ισραηλινά πλήγματα μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία (της Τεχεράνης) με τις ΗΠΑ που θα τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

