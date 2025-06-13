Φιντάν: Η διαδικασία του Τραμπ ο μόνος τρόπος για τα πυρηνικά του Ιράν

Η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα πιθανά σενάρια που αφορούν τη χώρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά την έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, "η προώθηση της διαδικασίας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά (σ.σ. του Ιράν) είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης".

Υποστήριξε επίσης ότι η αυξανόμενη ένταση στην περιοχή "δεν πρέπει να αποσπάσει την προσοχή από τη γενοκτονία στη Γάζα".

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μετίν Γκιουράκ, και ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Αναλυτικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε μετά τη σύσκεψη:

«Ο πρόεδρός μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή και έχει ενημερωθεί. Σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου μας, τα αρμόδια όργανά μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα πιθανά σενάρια που αφορούν τη χώρα μας.

Από την αρχή των εξελίξεων, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με πολλές χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία και τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, το οποίο προκάλεσε ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, αποσταθεροποίησε τον Λίβανο, εισέβαλε στη Συρία και τώρα στοχοποιεί το Ιράν, θα πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τη στρατηγική του που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αυξανόμενη ένταση στην περιοχή μας να αποσπάσει την προσοχή από τη γενοκτονία στη Γάζα. Η προώθηση της διαδικασίας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραμπ, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης που προκλήθηκε από τη διαμάχη για τα πυρηνικά. Η διπλωματία είναι η μόνη εναλλακτική λύση στον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.