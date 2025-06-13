Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε ορισμένους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για το επικείμενο πλήγμα του Ισραήλ στο Ιράν, μερικές ώρες πριν από την επίθεση, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σε μια διπλωματική νότα που εστάλη το απόγευμα της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή επίθεση επρόκειτο να συμβεί αργά το βράδυ της Πέμπτης. Το Κατάρ ήταν μία από τις χώρες που είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Η Ουάσινγκτον δεν ενεπλάκη στην ισραηλινή επιχείρηση και δεν παρείχε κάποιου είδους υποστήριξη, ανέφερε αυτή η ενημέρωση, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι επιθυμεί ειρήνη στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα είναι κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

