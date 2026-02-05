Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, και για το ότι «πίστεψε τα ψέματά του».

«Τα θύματα του Έπσταϊν έχουν ζήσει με τραύματα που οι περισσότεροι από εμάς μόλις και μετά βίας μπορούμε να κατανοήσουμε και έπρεπε να τα ξαναζήσουν ξανά και ξανά», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σήμερα το μεσημέρι, προσθέτοντας:

«Θέλω να πω το εξής: Συγγνώμη. Λυπάμαι για αυτό που σας συνέβη. Λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν. Λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα και λυπάμαι που ακόμα και τώρα είστε αναγκασμένοι να παρακολουθείτε αυτή την ιστορία να ξετυλίγεται δημόσια για άλλη μια φορά».

"I am sorry, sorry for what was done to you, sorry that so many people with power failed you, sorry for having believed Mandelson's lies and appointing him"



Όπως υποστήριξε ο Βρετανός πρωθυπουργός, «σε αυτή τη χώρα δεν θα κοιτάξουμε αλλού. Δεν θα σηκώσουμε τους ώμους μας και δεν θα επιτρέψουμε στους ισχυρούς να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη ως προαιρετική. Θα επιδιώξουμε την αλήθεια».

Οι αντιδράσεις είναι έντονες τα τελευταία 24ωρα για την απόφαση του Κιρ Στάρμερ να διορίσει πέρσι τον Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη παρά το γεγονός ότι ήταν ευρέως γνωστές οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν, όχι βέβαια στον βαθμό που αποδείχθηκε στη συνέχεια.

Ακόμα και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θέτουν θέμα παραμονής του πρωθυπουργού στη θέση του, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του.

