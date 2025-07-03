Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την πλήρη στήριξή του στην Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει στη θέση της «μέχρι τις επόμενες εκλογές και για πολλά χρόνια μετά», μετά από το χθεσινό περιστατικό κατά τη διάρκεια της Ώρας του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται ότι η Ριβς εθεάθη δακρυσμένη στη Βουλή των Κοινοτήτων, δίπλα στον Κιρ Στάρμερ ο οποίος απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν θα παραμείνει στη θέση της μέχρι τις επόμενες εκλογές, προκαλώντας ερωτήματα για το μέλλον της.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας στο BBC Radio 4 και τον Νικ Ρόμπινσον, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε: «Εργαζόμαστε απόλυτα συντονισμένα με τη Ρέιτσελ και κάνει εξαιρετική δουλειά ως υπουργός».

🚨🎥 WATCH: Keir Starmer insists Rachel Reeves crying at PMQs had "absolutely nothing" to do with politics



"It was a personal matter. She's done an excellent job as Chancellor, a fantastic job... she and I work together and think together" pic.twitter.com/NA3Z05nzxg — Politics UK (@PolitlcsUK) July 2, 2025

Μετά τη συνεδρίαση της Βουλής, ο εκπρόσωπος της Ριβς δήλωσε ότι η συγκίνησή της οφειλόταν σε «προσωπικό ζήτημα», ενώ ο ίδιος ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι τα δάκρυά της «δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ριβς θα παραμείνει στην κυβέρνηση, ο Στάρμερ απάντησε: «Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως υπουργός οικονομικών και έχουμε επιτύχει σε επενδύσεις που εισέρχονται στη χώρα. Δουλεύουμε μαζί, σκεφτόμαστε μαζί. Στο παρελθόν περιπτώσεις — δεν αναφέρω ονόματα — όπου πρωθυπουργοί και καγκελάριοι δεν ήταν σε απόλυτη σύμπνοια. Εμείς είμαστε.»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε κατηγορηματικά ότι η συγκίνηση της Ριβς δεν συνδέεται με την πολιτική αναταραχή των τελευταίων ημερών, ειδικά με την κυβερνητική υπαναχώρηση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, η οποία εκτιμάται ότι θέτει σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό της.

«Αυτό είναι απολύτως λάθος», απάντησε. «Δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, και δεν πρόκειται να παραβιάσω την ιδιωτικότητά της συζητώντας το μαζί σας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.