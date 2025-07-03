Φήμες για μια επικείμενη καταστροφή, οι οποίες έγιναν viral και οφείλονται σε μια πρόβλεψη σε κόμικ, πλήττουν τον ιαπωνικό τουρισμό, με μερικές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις από το Χονγκ Κόνγκ, όπου οι αριθμοί των επιβατών έχουν μειωθεί κατακόρυφα.

Η Ιαπωνία είχε φέτος αριθμούς ρεκόρ επισκεπτών, με τον Απρίλιο να φθάνει στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο των 3,9 εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός σημείωσε κάθετη πτώση το Μάιο, με τις αφίξεις από το Χονγκ Κονγκ, την ελεγχόμενη από την Κίνα πόλη, ο πληθυσμός της οποίας φημίζεται για τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις του και όπου οι φήμες κυκλοφόρησαν ευρύτατα, να καταγράφουν μείωση 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Ο Στιβ Χουέν του ταξιδιωτικού γραφείου EGL Tours που έχει έδρα το Χονγκ Κονγκ, απέδωσε την κατάσταση αυτή στις προβλέψεις που αναπαράγονται ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέονται με ένα μάνγκα που περιγράφει ένα όνειρο για μεγάλο σεισμό και τσουνάμι που πλήττουν την Ιαπωνία και γειτονικές χώρες τον Ιούλιο 2025.

«Οι φήμες είχαν σημαντικό αντίκτυπο», λέει ο Χουέν, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του είδε τις δουλειές της που συνδέονται με την Ιαπωνία να μειώνονται στο μισό. Εκπτώσεις και η προσφορά ασφάλισης για σεισμό «εμπόδισε τα ταξίδια με προορισμό την Ιαπωνία να πέσουν στο μηδέν», πρόσθεσε.

Ο Μπράντεν Τσόι, ένας 28χρονος κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, λέει πως ταξίδευε συχνά στην Ιαπωνία, αλλά φέτος διστάζει να επισκεφθεί τη χώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εξαιτίας της πρόβλεψης στο μάνγκα. «Αν είναι δυνατό, μπορεί να καθυστερήσω το ταξίδι μου και να πάω μετά το Σεπτέμβριο», λέει.

Η Ρίο Τατσούκι, η καλλιτέχνης πίσω από το μάνγκα με τίτλο «Το μέλλον που είδα», το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1999 και στη συνέχεια επανεκδόθηκε το 2021, έχει προσπαθήσει να περιορίσει τις φήμες, λέγοντας σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκδότη της ότι «δεν είναι προφήτης».

Η πρώτη έκδοση του μάνγκα προειδοποιούσε για μια μεγάλη φυσική καταστροφή το Μάρτιο του 2011. Ήταν ο μήνας και η χρονιά που ένας μεγάλος σεισμός, ένα τσουνάμι και μια πυρηνική καταστροφή έπληξαν τη βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνίας σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους.

Μερικοί έχουν ερμηνεύσει ότι η τελευταία έκδοση προβλέπει πως ένα καταστροφικό γεγονός θα συμβεί ειδικά στις 5 Ιουλίου 2025, αν και η Τατσούκι το έχει αρνηθεί.

Η Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο. Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 900 σεισμοί, οι περισσότεροι μικρές δονήσεις, σε νησιά στα ανοικτά το νότιου άκρου του Κιούσου.

Όμως ο Ρόμπερτ Γκέλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο ο οποίος μελετά τη σεισμολογία από το 1971, λέει πως οι βασισμένες στην επιστήμη προβλέψεις για σεισμούς είναι «αδύνατες».

«Καμιά από τις προβλέψεις που έγιναν κατά την επιστημονική καριέρα μου δεν επιβεβαιώθηκε έστω και λίγο», δήλωσε.

Εντούτοις η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Greater Bay Airlines έγινε χθες, Τετάρτη, η τελευταία αεροπορική εταιρεία του Χονγκ Κόνγκ που ακύρωσε πτήσεις προς την Ιαπωνία λόγω χαμηλής ζήτησης, λέγοντας ότι από το Σεπτέμβριο θα αναστείλει επ' αόριστον την εξυπηρέτηση της Τοκουσίμα στη δυτική Ιαπωνία.

Η Σιρίνα Πενγκ, 30 ετών, επισκέπτρια στο Τόκιο από το Σιάτλ, είχε αρχικά προσπαθήσει να πείσει τον σύζυγό της να μην επισκεφθούν την Ιαπωνία, αφού είδε τις φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ανησυχώ υπερβολικά αυτή τη στιγμή, αλλά πριν ανησυχούσα», λέει μιλώντας έξω από τον κατάμεστο ναό Σένσο-τζι του Τόκιο.

