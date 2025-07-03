Μετά τη Γερουσία, η οποία ενέκρινε την Τρίτη το «μεγάλο και ωραίο» νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, με οριακή πλειοψηφία, ήρθε η σειρά της Βουλής των Αντιπροσώπων να πράξει το ίδιο.

Όμως η αντίθεση πολλών συντηρητικών βουλευτών έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν κατάφεραν ως αργά χθες, Τετάρτη, τη νύκτα (τοπική ώρα) να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να εγκρίνουν το σαρωτικό νομοσχέδιο περί φοροαπαλλαγών και περικοπής δαπανών που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία μόλις οκτώ εδρών, δεν μπορούν να χάσουν παρά μόνο τρεις ψήφους.

Όμως μέχρι τα μεσάνυκτα, ώρα Ουάσινγκτον, πέντε Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέμεναν να ψηφίζουν «κατά» στη διάρκεια της τελευταίας διαδικαστικής ψηφοφορίας πριν την οριστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

«Ήρθα στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσω να βάλουμε φρένο στο εθνικό μας χρέος», δήλωσε ο Κιθ Σελφ, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δικαιολογώντας τον λόγο για τον οποίο ψήφισε «κατά» στη διαδικαστική ψηφοφορία.

Ο Τεξανός βουλευτής κατηγόρησε τους γερουσιαστές ότι «ποδοπάτησαν» την προηγούμενη εκδοχή του νομοσχεδίου που είχε υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τονίζοντας ότι τελικά η αρνητική του ψήφος είναι «ζήτημα ηθικής».

Οι βουλευτές μπορούν να αλλάξουν την ψήφο τους όσο διάστημα παραμένει ανοικτή η ψηφοφορία και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο Fox News ότι θα τη διατηρήσει ανοικτή «για όσο χρόνο χρειαστεί».

Έξαλλος ο Τραμπ με τις καθυστερήσεις

Από την πλευρά του ο Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να υψώνει τους τόνους. «Τι περιμένουν οι Ρεπουμπλικάνοι; Τι προσπαθείτε να αποδείξετε; Το MAGA δεν είναι ευχαριστημένο και αυτό σας κοστίζει ψήφους!», έγραψε στο Truth Social μετά τα μεσάνυκτα, αναφερόμενος στο κίνημα των υποστηρικτών του Make America Great Again.

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Για τους Ρεπουμπλικάνους θα έπρεπε να είναι μια εύκολη ψήφος "ναι". Γελοίο!».

Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί τη βάση του οικονομικού προγράμματος του Τραμπ. Εδώ και πολλές εβδομάδες ο Ρεπουμπλικάνος πιέζει το Κογκρέσο να το εγκρίνει πριν από την Παρασκευή, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ ενώ δήλωσε χθες, ότι, αν υιοθετηθεί το νομοσχέδιο, οι ΗΠΑ θα γνωρίσουν «μια οικονομική αναγέννηση όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν».

Που... σκοντάφτει το «μεγάλο και ωραίο» φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ

Βασικός άξονας του νομοσχεδίου: η παράταση των τεράστιων φοροαπαλλαγών που είχαν υιοθετηθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Παράλληλα προβλέπει την κατάργηση του φόρου επί των φιλοδωρημάτων, μία προεκλογική του δέσμευση, όπως και δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την άμυνα και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι από το νομοσχέδιο του Τραμπ θα ωφεληθούν κυρίως οι πιο πλούσιοι, ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί με χαμηλότερα εισοδήματα ενδέχεται να χάσουν την πρόσβαση σε προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης.

Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση του Snap, του βασικού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας στις ΗΠΑ, όπως και την κατάργηση πολλών φορολογικών κινήτρων που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικοί, αλλά και πολιτικοί τονίζουν εξάλλου ότι το νομοσχέδιο θα εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, αρμόδιο να εκτιμά τις επιπτώσεις των νομοσχεδίων στα δημοσιονομικά των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το νομοσχέδιο Τραμπ θα αυξήσει το χρέος της χώρας κατά περισσότερα από 3,4 τρισεκ. δολάρια ως το 2034. Μόνο η παράταση των φοροαπαλλαγών θα κοστίσει 4,5 τρισεκ. δολάρια.

Οι Δημοκρατικοί, όπως ήταν αναμενόμενο, αντιτίθενται στο νομοσχέδιο. Ο επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις το έχει χαρακτηρίσει «τερατώδες βδέλυγμα» το οποίο «θα κάνει τους απλούς Αμερικανούς να υποφέρουν» προκειμένου να ωφεληθούν οι πιο πλούσιοι.

