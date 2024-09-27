Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στην κεντρική ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι «η κλιμάκωση δεν εξυπηρετεί κανέναν».

Είπε ότι αμφότερες οι πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από το χείλος μιας γενικευμένης σύρραξης, τερματίζοντας τη βία.

Ζήτησε επίσης συνεργασία στα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό «την ειρήνη, την πρόοδο και την ισότητα», επιδιώξεις που άπτονται των αναγκών στη Μέση Ανατολή.

Αργότερα το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Στάρμερ έγινε δεκτός για ένα δίωρο δείπνο στο Trump Tower από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο παρελθόν ο σερ Κιρ είχε επικρίνει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, ωστόσο πριν από τη συνάντηση, που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών, σημείωσε ότι θέλει να δημιουργήσει μια σχέση συνεργασίας με τον κ. Τραμπ.

«Πιστεύω πολύ στις προσωπικές σχέσεις στη διεθνή σκηνή. Νομίζω ότι πραγματικά έχει σημασία να γνωρίζεις ποιος είναι ο ομόλογός σου σε κάθε χώρα και να τον γνωρίζεις προσωπικά, να τον γνωρίζεις πρόσωπο με πρόσωπο», είπε ο κ. Στάρμερ.

Ερωτηθείς αν μια νέα προεδρία Τραμπ θα άφηνε εκτεθειμένη την Ουκρανία, ο σερ Κιρ απάντησε ότι η «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου-Ηνωμένων Πολιτειών «πάντα κάθεται πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει το συγκεκριμένο αξίωμα».

Παρά τις προσπάθειες της Ντάουνινγκ Στριτ δεν κατέστη δυνατή μια συνάντηση μεταξύ του Κιρ Στάρμερ και της έτερης υποψήφιας για την αμερικανική προεδρία Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Βρετανού πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.

