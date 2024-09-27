Μία απίστευτα σοκαριστική είδηση από την Ινδία κάνει σήμερα τον γύρο του διαδικτύου. Ένα 7χρονο αγόρι έγινε ανθρωποθυσία σε τελετή που είχε στόχο να φέρει καλοτυχία το σχολείο του, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές.

Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, το παιδί επρόκειτο να καεί ζωντανό σε πυρά στο πλαίσιο της ιεροτελεστίας, αλλά δολοφονήθηκε πριν ολοκληρωθεί η τελετή. Το πτώμα του αγοριού ανακαλύφθηκε την Κυριακή στο κρεβάτι του ξενώνα όπου διέμενε στην πόλη Χάθρας, κοντά στον διάσημο ναό του Ταζ Μαχάλ.

Οπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομικές πηγές, για την υπόθεση έγιναν 5 συλλήψεις - ο διευθυντής του σχολείου, ο πατέρας του και τρεις καθηγητές.

#Hathras, UP: Superstition, murder & mystery



- #BlackMagic horror: Class 2 boy killed in hostel

- School staff 'sacrifice' 9-yr-old boy for school's 'success'

- Manager & 4 staff arrested



Times Network's @WalterAdeeb shares details | @shwetaasinghtn pic.twitter.com/T35wF2WuTL — Mirror Now (@MirrorNow) September 27, 2024

Ενας αστυνομικός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το αγόρι δολοφονήθηκε πριν από την τελετή μαύρης μαγείας που θα έκανε ο πατέρας του διευθυντή του σχολείου. «Το αγόρι επρόκειτο να μεταφερθεί σε έναν βωμό ως μέρος της τελετουργίας, αλλά σκοτώθηκε πριν ολοκληρωθεί η τελετή», δήλωσε ο Himanshu Mathur.

Στη συνέχεια, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, η αστυνομία είπε ότι ο διευθυντής του σχολείου, Dinesh Baghel, έκρυψε το πτώμα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ολοι παραδέχθηκαν τις πράξεις τους και έχουν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Μάλιστα, ο διευθυντής θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη τελετή με άλλο παιδί στο παρελθόν.

Η εθνική υπηρεσία της Ινδίας που συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα, κατέγραψε 103 ιεροτελεστίες θανάτου στη χώρα από το 2014 έως το 2021.

Την περασμένη χρονιά, η αστυνομία συνέλαβε πέντε πρόσωπα ύστερα από τον θάνατο, το 2019, στη βορειοανατολική Ινδία, μιας 64χρονης γυναίκας που αποκεφαλίστηκε από άνδρα ο οποίος ήθελε, να τιμήσει με τελετή τον θάνατο του αδελφού του.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

