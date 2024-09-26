Είναι το πρώτο συνέδριο του Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Μετά από 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών Τόρις, οι προσδοκίες από τον νέο πρωθυπουργό των Εργατικών είναι υψηλές.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υποσχέθηκε να δώσει ώθηση στην οικονομία, να δημιουργήσει νέες κατοικίες σε μεγάλη κλίμακα και να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει σκάσει από τις ραφές.



Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Θα περάσει καιρός μέχρι να χτιστούν τα νέα σπίτια και να αγοραστεί ο νέος εξοπλισμός για τα νοσοκομεία. Και η βρετανική κοινή γνώμη ανυπομονεί: σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η δημοτικότητα του Στάρμερ έχει μειωθεί κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες από τις εκλογές στις αρχές Ιουλίου. Μετά την πολιτική λιτότητας των Συντηρητικών και το χαοτικό Brexit, οι Βρετανοί ήθελαν μια γρήγορη νέα αρχή.



Επιπλέον, τόσο ο Στάρμερ όσο και η υπουργός Οικονομικών του, Ρέιτσελ Ριβς, δεν χάνουν σχεδόν καμία ευκαιρία να εξηγήσουν πόσο άθλια είναι τα οικονομικά της χώρας. Η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό, αφού άφησε πίσω της μια «μαύρη τρύπα» 22 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ακριβά δώρα για τον πρωθυπουργό



Για παράδειγμα, η νέα κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι συνταξιούχοι δεν θα λαμβάνουν πλέον επιδότηση για το κόστος θέρμανσης στο μέλλον και θα υποστηρίζονται μόνο όσοι έχουν ανάγκη. Η απόφαση αυτή είναι πολύ αντιδημοφιλής. Σύμφωνα με τους δημοσκόπους του Ινστιτούτου «More in Common», η κυβέρνηση τα πάει άσχημα στα πιο σημαντικά θέματα: υγεία, κόστος ζωής και μετανάστευση. Επιπλέον, οι αναφορές ότι ο πρωθυπουργός, η σύζυγός του και η ομάδα του έχουν λάβει ακριβά δώρα με τη μορφή ρούχων, εισιτηρίων για ποδόσφαιρο και συναυλίες έχουν γίνει αρνητικά πρωτοσέλιδα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό είναι ενοχλητικό για τον Στάρμερ, ο οποίος θέλει να παρουσιάζεται ως ικανός και «καθαρός».



Πώς μπορεί λοιπόν να αλλάξει τα πράγματα; Ο Λουκ Τρυλ, δημοσκόπος του «More in Common», λέει ότι ο Στάρμερ πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά, εξηγώντας πώς θέλει να αλλάξει τη χώρα, και όχι με πομπώδη ρητορική, όπως ο συντηρητικός Μπόρις Τζόνσον: «Οι Εργατικοί δεν πρέπει απλώς να υποσχεθούν αλλαγή, πρέπει να την υλοποιήσουν».

Στόχος η ενεργειακή μετάβαση

Καλύτερα φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα στην πολιτική για το κλίμα. Για παράδειγμα: ο Στάρμερ θέλει να δημιουργήσει μια κρατική ενεργειακή εταιρεία, την «Great British Energy». Αυτό έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εγγυηθεί προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει επίσης άρει την de facto απαγόρευση των χερσαίων ανεμογεννητριών και δεν θέλει πλέον να εκδίδει νέες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ερευνητή γνώμης Τρυλ, τα σχέδια αυτά τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον πληθυσμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε τέτοιους συγκεκριμένους στόχους.



Και πράγματι, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή μετάβαση στο συνέδριο του κόμματος. Πολλά θα δημιουργηθούν πολύ γρήγορα, υποσχέθηκε ο αρμόδιος υπουργός Εντ Μίλιμπαντ σε εκδήλωση με νέους ακτιβιστές για το κλίμα. Ο ήλιος και η αιολική ενέργεια δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, απαίτησε ένας νεαρός συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, καταχειροκροτούμενος.

Προειδοποίηση για οικονομικές τρύπες

Πώς πρέπει να τοποθετηθεί η νέα κυβέρνηση; Για τον Νταν Κάρντεν, ένα πράγμα είναι σαφές: η πολιτική ηγεσία πρέπει να αποφασίσει για ποιον αγωνίζεται - για τον ίδιο, αυτό είναι σαφώς οι εργαζόμενοι. Ο νεαρός βουλευτής εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Λίβερπουλ Γουόλτον, μία από τις φτωχότερες της χώρας. Σύμφωνα με τον Κάρντεν, η δυσαρέσκεια των μικρών ανθρώπων ήταν εμφανής στις πρόσφατες ξενοφοβικές ταραχές στη βόρεια Αγγλία. Οι περισσότεροι από τους εξεγερμένους ήταν νεότεροι άνθρωποι από την περιοχή.



Ο Κιρ Στάρμερ αναφέρθηκε επίσης στις ταραχές στην ομιλία του. Είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε τις ανησυχίες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, αλλά ότι δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό. Μετά τις ταραχές είχε επιδείξει αποφασιστικότητα, η οποία είχε τύχει καλής υποδοχής.



Κατά τα άλλα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό γενικός στην ομιλία του, αναφέροντας ελάχιστα συγκεκριμένα νέα σχέδια. Σεβασμός, ασφάλεια, μεταρρυθμίσεις - αυτοί ήταν οι στόχοι που ανέφερε: «Θα υπάρξει φως στην άκρη του τούνελ», υποσχέθηκε. Και έλαβε το υποχρεωτικό χειροκρότημα. Η πολιτική για το κλίμα αναφέρθηκε μόνο παρεμπιπτόντως. Η ανανέωση της χώρας θα πάρει χρόνο, προειδοποίησε και πάλι. Πολλοί Βρετανοί, ωστόσο, αναμένουν το ταχύτερο απτά αποτελέσματα.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.