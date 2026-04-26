Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε σοκ και «απέραντη ανακούφιση» για τους πυροβολισμούς στη δεξίωση των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον, όπου ήταν παρόντες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι συμμετέχοντες.

Ο Στάρμερ τόνισε σε ανάρτησή του στο X ότι κάθε επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών ή της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται αυστηρά.

Το περιστατικό συνέβη λιγότερο από 48 ώρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ' στην Ουάσινγκτον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον και εξέφρασε την «απέραντη ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι συμμετέχοντες στη δεξίωση είναι ασφαλείς.

«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.

Το περιατατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα), λιγότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ουάσινγκτον του βασιλιά Καρόλου Γ' για επίσημη επίσκεψη.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.



Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.



It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

