Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη βορειοανατολική Ουκρανία προκάλεσε το θάνατο δύο ανθρώπων στην κοινότητα Μπιλοπίλια κοντά στα ουκρανορωσικά σύνορα.

Τα θύματα της επίθεσης ήταν πολίτες ηλικίας 48 και 72 ετών, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν επίσης τουλάχιστον οκτώ νεκρούς από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Ντνίπρο, ύστερα από συνεχόμενες επιδρομές που διήρκεσαν πάνω από 20 ώρες.

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης σε παραμεθόριο τομέα της βορειοανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην κοινότητα Μπιλοπίλια, κάπου πέντε χιλιόμετρα από τα ουκρανορωσικά σύνορα, είναι δυο πολίτες 48 και 72 ετών, διευκρίνισε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Σούμι, εκφράζοντας «συλλυπητήρια» στις οικογένειες.

Χθες, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς στα ρωσικά πλήγματα στη βιομηχανική πόλη Ντνίπρο, στο κεντροανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, που σφυροκοπούσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με επιδρομές κατά κύματα για «πάνω από 20 ώρες».

Από την πλευρά της, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατέπεσε στο έδαφός της χθες, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πάνω από 200 κατοίκους.

Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της χώρας τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, ο στρατός της Ουκρανίας στέλνει κάθε νύχτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, ιδίως ενεργειακές υποδομές.

Η Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, έγινε στόχος τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ουκρανικής επίθεσης με δεκάδες drones, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, έκανε γνωστό ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της.

«Συνολικά, καταρρίφθηκαν 43 drones», όμως «δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κάτοικοι της πόλης—της ιστορικής βάσης του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας—τραυματίστηκαν.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν παραλύσει.

Η μεσολάβηση των ΗΠΑ, που επέτρεψε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και στη Μόσχα, έχει πρακτικά ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

