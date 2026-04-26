Ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την εισαγγελέα των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο: χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου.

Replay video of shots being heard and President Trump and the rest of the stage being evacuated from the WHCA Dinner. pic.twitter.com/t908J3v47b April 26, 2026

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο ως έναν 31χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου στο CNN. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει ανεβάσει φωτογραφία του υπόπτου από τη στιγμή που της σύλληψής του καθώς και βίντεο από τη στιγμή που γίνεται αντιληπτό το επεισόδιο.

«Είναι σαφές, με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι αυτό το άτομο είχε την πρόθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερη βλάβη και ζημιά», δήλωσε η Πίρο.

Ο ύποπτος θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα, δήλωσε η Πίρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρό του.

The scene from the red carpet at the #WHCD moments after multiple shots fired on the other side of the doors to the ballroom. pic.twitter.com/oDpopfwxSg — Kevin Walling (@KevinPWalling) April 26, 2026

Ο ύποπτος και ο τραυματίας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών νοσηλεύονται και οι δύο σε τοπικά νοσοκομεία

Ο ύποπτος για την επίθεση λαμβάνει θεραπεία σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ.

Δεν χτυπήθηκε από πυροβολισμούς, αλλά εξετάζεται, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του τμήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζέφρι Γ. Κάρολ.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε και νοσηλεύεται επίσης σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την Μπάουζερ.

Είχε πολλά όπλα

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς είχε πολλά όπλα στην κατοχή του.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια», είπε ο Κάρολ. «Καθώς έτρεχε μέσα από αυτό το σημείο ελέγχου, μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών σταμάτησαν αυτό το άτομο». Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος και οι αστυνομικοί αντάλλαξαν πυροβολισμούς.

Τραμπ: O ύποπτος ήταν δυνητικός «δολοφόνος», «ήθελε να σκοτώσει»

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα) ότι ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πυρά, έξω από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, ήταν «δυνάμει δολοφόνος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε ο κ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε ο ;ιδιος.

Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος αναχαιτίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει καν την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό είχε τραυματιστεί από σφαίρα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, σε απόπειρα δολοφονίας του.

Ο νυν πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως ο ύποπτος είναι «μοναχικός λύκος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) ότι ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στον χώρο έξω από την αίθουσα όπου βρισκόταν σε εξέλιξη δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον Αμερικανό πρόεδρο, έφερε «πολλά όπλα».

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», είπε ο Ρεπουμπλικανός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην προεδρία για το επεισόδιο, περίπου δυο ώρες αφού εκτυλίχθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκε όταν ανταλλάχθηκαν πυρά με τον ύποπτο.

Ο πράκτορας αυτός σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φόραγε, διευκρίνισε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.

